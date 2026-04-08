La Comisaría 20° Parque Industrial informó que esta madrugada nació Daniela en sus instalaciones, luego de que efectivos policiales asistieran a una mujer embarazada en trabajo de parto en circunstancias de urgencia.

Según se detallaron, la joven, de 40 semanas de gestación, llegó a la unidad alrededor de las 4:30 acompañada por sus padres y presentaba fuertes contracciones. El personal policial activó el protocolo de emergencia, solicitó una ambulancia y brindó contención a la madre mientras se preparaba el espacio para el parto.

“Con rapidez, los efectivos acondicionaron la guardia de la comisaría para asistir el nacimiento, transformando un espacio habitual de trabajo en un lugar seguro para la llegada de la beba”, indicaron desde la dependencia.

Posteriormente, arribó el equipo médico del SIEN, que colaboró con los uniformados en la asistencia del parto. Daniela nació con signos vitales normales y respondió favorablemente a los primeros estímulos.

Madre e hija fueron trasladadas al Hospital Castro Rendón, donde permanecen bajo observación en buen estado de salud.

"Lo que comenzó como una situación desesperante terminó convirtiéndose en una historia profundamente conmovedora, que refleja no solo la vocación de servicio del personal policial, sino también su lado más humano: estar, cuidar y acompañar incluso en los momentos más trascendentales de la vida", señalaron desde la policía neuquina.