El río Limay se convirtió desde hace años en uno de los escenarios preferidos para quienes buscan experiencias al aire libre en la región de la Confluencia. Travesías en kayak, paseos guiados y, más recientemente, salidas en bote dragón forman parte de una propuesta que combina naturaleza, deporte y trabajo en equipo.

En diálogo con Nos Vamos, de 24/7 Canal de Noticias, la prestadora náutica Cecilia Komacek, referente de Quatro Vientos Aventura, contó cómo fue evolucionando la iniciativa y por qué cada vez más personas y empresas eligen este tipo de actividades.

"Nuestra propuesta es vivir experiencias, básicamente en el río Limay, que es un lugar emblemático de la provincia de Neuquén y de la zona de la Confluencia. Es un río que nos rodea, al que es muy fácil acceder, y por eso cada vez hay más propuestas ligadas a este hermoso recurso", explicó.

La emprendedora recordó que el proyecto comenzó hace más de dos décadas con recorridos en kayak. "Nosotros comenzamos hace más de 20 años con travesías y paseos pensados tanto para personas con experiencia como para quienes se suben por primera vez a una embarcación", señaló.

Con el paso de los años fueron incorporando nuevas disciplinas relacionadas con el remo, siempre con una mirada puesta en el turismo de naturaleza y las actividades de bajo impacto ambiental.

El bote dragón, una experiencia para todos

Una de las principales incorporaciones fue el bote dragón, una embarcación que en los últimos años comenzó a ganar protagonismo en la región. "Desde hace cinco años incorporamos el bote dragón, que en Argentina se hizo conocido por su utilización en la recuperación de mujeres con cáncer de mama", relató.

Sin embargo, explicó que sus beneficios trascienden ampliamente ese ámbito. "En realidad, el potencial del bote dragón va mucho más allá. El movimiento de paleo y el gesto circular ayudan en ese proceso terapéutico, pero cuando empezamos a trabajar con distintos grupos descubrimos que tiene muchísimas posibilidades", afirmó.

Para Komacek, gran parte del atractivo está en la dinámica grupal que propone esta disciplina. "Es apasionante remar en equipo, compartir la experiencia en grupo y, además, es una disciplina muy accesible: prácticamente cualquiera puede subirse al bote. Hay algo muy primitivo en esto de remar juntos para mover la embarcación", describió.

La sincronización entre todos los integrantes resulta fundamental para que la embarcación avance. "La clave está en sincronizarse y mantener el equilibrio con el grupo. Por eso es una actividad muy interesante, no solo para familias o con fines recreativos, sino también para empresas y equipos de trabajo", sostuvo.

El crecimiento de las experiencias corporativas también impulsó el desarrollo del bote dragón como herramienta para fortalecer vínculos entre equipos de trabajo. "Hoy el mundo corporativo elige este tipo de experiencias porque permiten trabajar valores como la empatía, la comunicación, la paciencia y la importancia de compartir un objetivo común", explicó.

Y agregó: "Con el esfuerzo de todos se puede llegar a una misma meta, sin importar quién tiene más entrenamiento o mejores condiciones físicas. Es el equipo el que impulsa ese propósito".

Remar también durante el invierno

Lejos de limitar las actividades a la temporada estival, desde Quatro Vientos impulsan desde hace varios años salidas durante los meses más fríos. "Junto al municipio, desde hace varios años proponemos remar en invierno. Deportivamente ya hay mucha gente que utiliza el río durante esta época, pero nosotros quisimos invitar también a la comunidad y a las familias a animarse", comentó Cecilia.

Empresas, familias y grupos de amigos eligen la experiencia para fortalecer el trabajo en equipo y disfrutar de la naturaleza.

Según indicó, la respuesta del público fue muy positiva. "La propuesta ha tenido muy buena aceptación. Ahora, por el Día del Amigo, es una excelente oportunidad para venir con compañeros de trabajo o con amigos. Durante las vacaciones de invierno también hay tiempo para compartir esta experiencia en grupo", destacó.

Además de las travesías tradicionales, la agenda incluye actividades especiales a lo largo del año. "Hay propuestas muy variadas: salidas con luna llena, cuando el clima acompaña; actividades escolares; y experiencias educativas", enumeró.

Turismo con compromiso ambiental

Komacek también destacó que el proyecto busca generar un impacto positivo más allá de la actividad turística. "Quiero aprovechar para destacar algo que para nosotros es muy importante: somos una Empresa B certificada", remarcó.

Explicó que esa certificación implica asumir compromisos concretos con el ambiente y la comunidad. "Hace casi cinco años asumimos ese compromiso ambiental basado en el triple impacto. Buscamos una economía más justa, incorporar a la comunidad local y generar un impacto positivo en lo ambiental, lo social y lo económico", afirmó.

Finalmente, resumió la filosofía que guía el trabajo cotidiano del emprendimiento. "Creemos que el turismo debe desarrollarse de una manera cada vez más sustentable y siempre cuidando nuestro ambiente", concluyó.

Quienes deseen conocer las próximas salidas o realizar reservas pueden consultar las redes sociales de Quatro Vientos Aventura o ingresar a su sitio web, donde se publican las distintas propuestas, videos de las experiencias y los recorridos que se realizan sobre el río Limay.

El programa completo: