Antes de llegar al “sillón”, muchos animales atraviesan noches de frío, hambre y abandono. Historias marcadas por el maltrato o la indiferencia. Sin embargo, hay personas que creen que eso pueden cambiar. Ahí es donde aparece el “Movimiento Peludo”, una organización integrada por ocho jóvenes mujeres de Río Negro y Neuquén que dedican su tiempo libre, de manera voluntaria, a rescatar perros y gatos y darles una segunda oportunidad.

“Nuestro lema es De la calle al sillón”, resume Iara, una de sus integrantes y nos deja en claro que detrás de esa frase hay un enorme propósito: rescatar animales en situación de calle o abandono, acompañar su recuperación y encontrarles un hogar definitivo.

El Movimiento Peludo, colabora con los gastos veterinarios de los tránsitos.

El trabajo no termina ahí. Desde el grupo también impulsan el tránsito en hogares temporales donde los animales pueden recuperarse, promueven adopciones responsables y también brindan ayuda con la compra de alimentos y atención veterinaria a quienes no pueden afrontar esos gastos.

“Porque adoptar es cambiarle la vida a un animal que sufrió mucho”, agrega Iara. Y esa convicción atraviesa cada una de sus acciones: difundir, concientizar y derribar prejuicios sobre la adopción y el tránsito, especialmente de animales adultos o con historias difíciles.

Son rescatistas, voluntarias, ad honorem y militantes de las familias multiespecie: aquellas que integran a una mascota como un miembro más del hogar, con responsabilidad y compromiso. Y están en acción.

Transitar: el primer paso para sanar

Una de las claves del trabajo que realizan es el tránsito. Muchas personas se preguntan por qué es tan importante, y la respuesta es simple: es el primer paso para que un animal pueda sanar.

La mayoría de los perros y gatos que rescatan no se encuentran en buenas condiciones. Han sufrido abandono, enfermedades o maltrato. Un hogar de tránsito les permite empezar a recuperarse, conocer como es ser cuidados en un hogar o la rutina de una familia, y el afecto que pueden recibir.

“Generalmente los animales que damos en adopción o en tránsito no están en las mejores condiciones. Encontrar un tránsito es el primer paso para que puedan empezar a vivir una vida normal y conocer lo que es tener una familia”, explican las chicas. Y, una vez que se estabilizan y se adaptan, aumenta considerablemente la posibilidad de que encuentren un hogar definitivo, aseguran.

Ellas son Jazmín y Iara, dos de las ocho integrantes del Movimiento Peludo.

Una red que crece

El alcance del Movimiento Peludo abarca distintas localidades del Alto Valle: Cipolletti, Cinco Saltos, Fernández Oro y Allen, en Río Negro, y Neuquén capital, Plottier y Centenario.

“Nosotras, todas, nos conocimos en un refugio en el que éramos voluntarias y nos dimos cuenta de que tirábamos para el mismo lado. Nos interesaba mucho la adopción de adultos y queríamos seguir ayudando por eso nos agrupamos. Si bien todas tenemos nuestras familias y trabajos, tratamos de dedicar el tiempo que podemos a los animales. La idea es seguir ayudando porque ellos no tienen forma de pedir ayuda”, explica Jazmín, otra de las integrantes de la organización.

“De la calle al sillón” es el lema del movimiento.

Y agrega: “Cuantos más seamos, más fácil va a ser”. Por eso, trabajan en la construcción de una red de personas que quieran colaborar, ya sea como voluntarios o brindando tránsito. Además, articulan con distintas veterinarias donde cuentan con cuentas abiertas para cubrir tratamientos y alimentos en los casos en que quienes ofrecen tránsito no pueden afrontar esos gastos. “Tenemos dos cuentas veterinarias que ponemos a disposición del animal que realmente lo necesita”, detalla Iara.

Uno de los principales desafíos es derribar mitos: el temor a encariñarse demasiado o a que el tránsito se vuelva permanente. Desde la organización insisten en que se trata de un paso fundamental dentro de una red de contención más amplia, donde cada aporte suma y cada ayuda puede cambiar tanto la vida de un animal como la de una familia entera.

Durante ese tiempo, los animales no solo se recuperan físicamente, sino que también aprenden a confiar nuevamente y a convivir en un hogar. Luego, el grupo se encarga de gestionar su adopción definitiva.

Organizan ferias de adopciónes, coordinan la logística de los animales y forman una red de colaboraciones.

Amor que enseña

Detrás de cada rescate hay una motivación profunda. No es solo ayudar: es también aprender de ellos, de los peludos. “La sinceridad y la simpleza con la que viven los animales es admirable. A pesar del maltrato y del abandono, ellos no son rencorosos y vuelven a confiar una y otra vez. Cuando adoptás un perro o un gatito rescatado, te muestra un amor que no existe entre las personas, es totalmente puro y vale la pena”, se sincera Jazmín.

“Nosotros creemos que lo más lindo que tienen los animalitos es ese amor puro que nos dan sin pedir nada a cambio. Muchas veces hemos visto casos donde, por ejemplo, a un perro lo maltratan y él sigue demostrando fidelidad a su tutor, como si no le hubiesen hecho nada”, agrega Iara. “Es ese amor lo que deberíamos aprender un poco más los humanos”.

EL Movimiento Peludo tiene colaboradores como el gato influencer Feli, de Peludos Pet Shop - San Martín 858 - Cipolletti.

Cómo sumarse: eventos solidarios en marcha

Con la llegada del frío, el Movimiento Peludo redobla esfuerzos y organiza distintas actividades abiertas a la comunidad, pensadas no solo para recaudar fondos, sino también para informar y sumar más personas a la causa.

“Patitas Birreras”, una charla abierta que se realizará en La Casa de la Bodega, en Cipolletti, el 23 de marzo, con entrada gratuita.

El primer encuentro será “Patitas Birreras”, una charla abierta que se realizará en La Casa de la Bodega, en Cipolletti, el 23 de abril a las 20:00 hs, con entrada gratuita. Allí se abordarán temas como la adopción responsable, el tránsito y la castración. “La idea es dar un panorama general de lo que hacemos y desmitificar la adopción de perros adultos”, explicó Jazmín. También participará una adiestradora.

con entrada gratuita. Allí se abordarán temas como la adopción responsable, el tránsito y la castración. “La idea es dar un panorama general de lo que hacemos y desmitificar la adopción de perros adultos”, explicó Jazmín. También participará una adiestradora. El segundo evento será el 25 de abril, con un torneo de pádel mixto Suma 13 y Séptima Damas en el club El Refugio, en Fernández Oro. Lo recaudado será destinado a dos casos concretos en los que están trabajando: “Morita, una perrita que tiene sarna en el ojo y está en tránsito; y una señora que tiene 14 perros y necesita ayuda con la compra de alimento”, detalló Iara.

Lo recaudado será destinado a dos casos concretos en los que están trabajando: “Morita, una perrita que tiene sarna en el ojo y está en tránsito; y una señora que tiene 14 perros y necesita ayuda con la compra de alimento”, detalló Iara. Además, ya está en marcha la campaña solidaria “Abrazos que abrigan”, orientada a recolectar donaciones para animales en situación de calle: frazadas, ropa, telas y casitas. Incluso invitan a quienes puedan construir cuchas a sumarse con su aporte.

Las personas interesadas en colaborar con la campaña “Abrazos que abrigan”, pueden contactarse a través del Instagram de la organización @movimientopeludo.ok o por Facebook, como Movimiento Peludo. Y, también pueden acercar donaciones y propuestas a Peludos Pet Shop, en San Martín 858 de Cipolletti.

La campaña solidaria “Abrazos que abrigan” busca recolectar donaciones para animales en situación de calle.

Ellas son…

Ellas son Jazmín Vega, Iara Fasano, Isabela Aristimuño, Gisela García, Florencia Montivero, Ximena Castro, Agostina Pan y Micaela Lopatín, y están en movimiento, más que nunca. Juntas crearon el Movimiento Peludo, una acción concreta y sostenida en el tiempo, un compromiso desinteresado que vale la pena acompañar porque en cada rescate hay una historia que cambia; en cada tránsito, una oportunidad de, como dicen ellas, que un animalito pase de la calle al calor del sillón.