La historia de Catalina Galcerán ha conmovido a las neuquinas y neuquinos, pero en las últimas horas sumó un capítulo de gratitud que pone el foco en el rol del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). En una entrevista que cruzó a los protagonistas, se visibilizó un esquema de asistencia que va mucho más allá de lo estrictamente médico, priorizando el bienestar emocional de la familia.

Mientras que en muchos casos de alta complejidad las familias deben recurrir a medidas cautelares, el ISSN garantizó una cobertura total y directa para Catalina. Según se informó, el organismo provincial ha cubierto:

Traslados de alta complejidad: desde el vuelo sanitario inicial para la paciente y ambos padres, hasta la logística de ambulancias para los traslados entre centros especializados.

Tratamiento de vanguardia: el 100% de las prestaciones en Fleni (sedes Belgrano y Escobar), incluyendo materiales de cirugía descartables, medicamentos y procedimientos quirúrgicos de altísima especificidad.

Logística familiar: para evitar el desgaste económico y físico de los padres, el ISSN gestionó alojamiento en departamentos cercanos a las clínicas y brindó asistencia alimentaria en la clínica para el acompañante permanente.

"Energía en la recuperación, no en el enojo"

Esteban Galcerán, padre de la niña, expresó su agradecimiento a Jorge Alberti, Director Médico del ISSN, destacando la presencia constante del organismo. "Quiero que la gente sepa que hay seriedad y profesionalismo y lo tenemos en Neuquén. A veces el enojo de la situación te turba la mirada, sin embargo la tenemos que empezar a tener aunque el momento sea difícil. Yo decidí derivar mi energía en Catalina y el agradecimiento, me parece que ese es el camino”, señaló Esteban.

Por su parte el Dr Alberti destacó que no está solo en este desafío, sino hay que todo un equipo trabajando para que las cosas resulten lo mejor posible.

Por su parte, Alberti enfatizó que este resultado es producto de un monitoreo semanal. El ISSN mantiene una comunicación fluida y constante tanto con el equipo médico del Fleni como con la madre de Catalina para seguir de cerca cada avance en su evolución, la cual, afortunadamente, ya muestra signos positivos de comunicación por parte de la niña