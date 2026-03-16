El sueño de tener un auto cero kilómetro terminó convertido en un dolor de cabeza judicial para una mujer de General Roca. Tras un choque, su Renault Kwid asegurado contra todo riesgo fue derivado por la compañía a un taller que terminó siendo parte del problema. Después de meses de reparaciones fallidas y demoras, la Justicia civil responsabilizó a la aseguradora por el daño causado.

Todo empezó cuando el vehículo fue enviado a un taller para ser reparado. Durante meses, la dueña recibió explicaciones sobre repuestos que no llegaban y ajustes que supuestamente dejarían el auto “como nuevo”. Pero cada vez que lo retiraba aparecían ruidos extraños y luces de advertencia en el tablero, lo que obligaba a volver al mismo lugar una y otra vez.

En medio del reclamo apareció un dato que llamó la atención. Según explicó la mujer en la demanda, el auto había ingresado al taller con 42.183 kilómetros y tres meses después fue entregado con más de 46.000, es decir, con casi 3.800 kilómetros adicionales, aunque en las mismas condiciones mecánicas.

El caso llegó a la Justicia y durante el proceso se comprobó que el taller no tenía habilitación municipal vigente ni contaba con respaldo técnico del fabricante. Una pericia mecánica también advirtió que las reparaciones se realizaron fuera de los parámetros recomendados y que esa situación provocó una depreciación del vehículo cercana al 10 %.

Con esos elementos, el tribunal concluyó que existió un cumplimiento defectuoso del servicio brindado por la aseguradora y aplicó la responsabilidad prevista en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo reconoció una indemnización por privación del uso del vehículo, desvalorización del auto y daño moral, tras considerar que las fallas, las demoras y la falta de respuestas afectaron la tranquilidad de la mujer.