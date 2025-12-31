Un mecánico de 41 años murió en la madrugada de este miércoles en el hospital de Roca, luego de no poder superar las graves lesiones sufridas en un incendio que se había desatado el martes por la mañana en el barrio La Martina. La víctima, identificada como Javier Sati, había ingresado con el 90% del cuerpo quemado y permanecía en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva.

El siniestro se originó en el sector del taller de chapa y pintura ubicado en la intersección de las calles Malvinas y Tres Arroyos, cuando una lata de thinner se prendió fuego y las llamas se propagaron rápidamente hacia la vivienda contigua. La casa quedó envuelta en llamas y el hombre quedó atrapado en el interior. El hombre estaba trabajando solo en ese momento.

Según relataron vecinos, fueron ellos quienes lograron sacarlo, ya que la puerta estaba cerrada con un candado. “Vimos que salía humo de la casa, por eso llamamos a los Bomberos. Se escucharon gritos y fueron a abrirle porque la puerta estaba cerrada. Él pasó la llave y pudieron sacarlo”, comentaron testigos.

El propio Sati alcanzó a decir que se había prendido fuego con una lata de thinner y que las llamas se extendieron por toda la vivienda. Hasta el lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios con seis integrantes, que trabajaron intensamente durante más de una hora para sofocar el incendio y evitar que se propagara a otras casas. También intervino personal de Salud de SIARME, que brindó las primeras atenciones y lo trasladó de urgencia bajo código rojo al hospital.