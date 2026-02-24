En Argentina, cada 24 de febrero se conmemora el Día del Mecánico, una jornada destinada a reconocer la labor de quienes se dedican a la reparación y mantenimiento de vehículos automotores. La fecha tiene un fuerte trasfondo histórico y sindical que data de mediados del siglo XX.

La instauración oficial de este día fue realizada en 1947 por la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, tras una solicitud del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA). Esta iniciativa fue liderada por Adolfo García, secretario general del gremio, junto con el Consejo Directivo.

La elección de la fecha conmemorativa

El 24 de febrero de 1946, jornada en la que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales que consagraron a Juan Domingo Perón como presidente, es la fecha que se eligió para esta conmemoración. Según documentos del sindicato, la llegada del justicialismo al poder significó un nuevo concepto de soberanía política y un fortalecimiento de la organización sindical.

Al año siguiente, el 24 de febrero de 1947, el gremio ya había desarrollado una intensa actividad sindical durante dos años, consolidando esa fecha como un símbolo de identidad y reconocimiento para los trabajadores mecánicos. Desde entonces, se estableció que el día fuera franco y pago en todo el país para el sector automotor, mediante un acuerdo entre el Estado, el sindicato y las empresas.

Día del Mecánico en Argentina: origen y significado del 24 de febrero

La mecánica automotriz constituye una rama esencial de la mecánica aplicada. Los profesionales que se desempeñan en este ámbito cuentan con la capacitación necesaria para realizar tareas complejas de diagnóstico, reparación y mantenimiento de vehículos, contribuyendo así al correcto funcionamiento del transporte y la industria.