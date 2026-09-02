Una mujer mayor de edad fue embestida este martes por la noche por una camioneta Toyota RAV4 en San Martín de los Andes, mientras cruzaba la calle Mascardi, a la altura de General Roca.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer se encontraba cruzando la calzada cuando fue sorprendida por el vehículo, que terminó impactándola.

No se descarta que las condiciones climáticas hayan influido en el conductor, ya que al momento del siniestro se registraba una intensa lluvia en la ciudad, lo que podía reducir la visibilidad y afectar las condiciones de circulación.

Tras el impacto se dio aviso a los servicios de emergencia y rápidamente llegaron al lugar dos móviles de la División Tránsito de la Policía de Neuquén, cuyos efectivos realizaron las primeras actuaciones y trabajaron para determinar cómo ocurrió el accidente.

Por su parte, personal de salud del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) asistió a la mujer y posteriormente fue su familia la que dispuso su traslado al Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde fue atendida por las heridas sufridas.