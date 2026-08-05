Pino Hachado permanece cerrado por nieve y hielo, mientras unos 500 camiones esperan para cruzar a Chile

El paso internacional Pino Hachado permanecerá cerrado durante toda la jornada de este miércoles debido a las condiciones climáticas adversas que afectan la cordillera neuquina. La acumulación de nieve y hielo sobre la calzada, las fuertes ráfagas de viento y la baja adherencia obligaron a interrumpir el tránsito en ambos sentidos.

Según el parte de Vialidad Nacional, el corredor se encuentra intransitable y presenta sectores con hielo, nevadas persistentes y visibilidad reducida, lo que impide una circulación segura. Además, se informó sobre la presencia de animales sueltos y el riesgo de caída de piedras en el kilómetro 48, mientras los equipos continúan trabajando en la zona.

La interrupción del tránsito ocurre en un contexto de alta demanda del corredor internacional, debido al incremento del transporte pesado registrado en los últimos días por el cierre del paso Cristo Redentor. En distintos puntos de la región, entre Las Lajas, Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul, permanecen alrededor de 500 camiones a la espera de poder continuar su recorrido hacia Chile.

En tanto, el paso Cardenal Samoré se encuentra habilitado para vehículos particulares y colectivos, aunque con extrema precaución. La calzada presenta acumulación de nieve, sectores con hielo y baja adherencia, por lo que se solicita respetar las distancias de frenado, evitar maniobras de sobrepaso y circular con cadenas físicas obligatorias. El tránsito para camiones permanece suspendido y habrá un nuevo reporte a las 12.

Desde Vialidad Nacional indicaron que las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables durante los próximos días, con pronóstico de nevadas en distintas zonas de la provincia, además de lluvias, fuertes vientos y bajas temperaturas. Ante las alertas amarilla y naranja vigentes, se recomienda evitar circular durante la noche y la madrugada, especialmente durante los períodos de mayor intensidad del temporal.

Las autoridades solicitaron a los conductores consultar el estado de las rutas antes de iniciar viajes y mantenerse informados a través de los canales oficiales. También recordaron que la portación de cadenas físicas es obligatoria para transitar por rutas nacionales en sectores cordilleranos afectados por nieve y hielo.