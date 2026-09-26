La lluvia que marcó buena parte de la última semana todavía no se retira completamente del escenario. El fin de semana habrá nuevos episodios de inestabilidad y posibles tormentas, pero después el clima cambiará de forma y el viento pasará a ocupar el centro de la escena.

El panorama elaborado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) muestra una sucesión de condiciones diferentes para los próximos días, con un nuevo regreso de las precipitaciones hacia el cierre de la semana.

No será una repetición del temporal que atravesó a la región, sino un cambio progresivo de las condiciones meteorológicas.

El sábado empieza tranquilo, pero la noche cambia el escenario

Este sábado 26 tendrá inicialmente condiciones más agradables. El cielo estará mayormente despejado y la temperatura máxima llegará a los 24°C, con viento moderado del sudoeste.

El cambio aparecerá durante la noche del sábado, cuando se esperan lluvias débiles y dispersas. La temperatura bajará hasta los 6°C y el viento continuará desde el sudoeste.

La jornada, entonces, tendrá dos escenarios bien diferenciados: una tarde agradable y un cierre nuevamente marcado por la inestabilidad.

El domingo llegan las posibles tormentas

La inestabilidad continuará durante el domingo 27. Desde las primeras horas se prevé el desarrollo de posibles tormentas, con una máxima de 23°C y viento del sur.

Durante la noche del domingo el escenario continuará inestable, con una mínima de 8°C y un incremento del viento, que rotará al sudoeste.

En paralelo, la cordillera mantiene una situación particular: este sábado por la tarde continúa vigente el alerta amarillo por lluvia para Huiliches, Lácar y el sur de Aluminé.

Después del fin de semana cambia el protagonista

El comienzo de la próxima semana marcará una modificación importante. Las precipitaciones perderán protagonismo y el viento comenzará a ganar intensidad.

El lunes 28 tendrá cielo completamente cubierto, una máxima de 19°C y viento del sudoeste de 25 km/h, con ráfagas de hasta 31 km/h.

Durante la noche, aunque el cielo mejorará parcialmente, el viento aumentará con fuerza: llegará a 35 km/h y las ráfagas podrían alcanzar los 55 km/h.

El martes 29 continuará esta tendencia. La temperatura máxima será de 18°C y el viento del sudoeste llegará a los 38 km/h, con ráfagas de hasta 48 km/h. Durante la noche, la mínima podría bajar hasta los 0°C.

El miércoles 30 mantendrá la nubosidad y el viento seguirá presente, con ráfagas que podrían alcanzar los 43 km/h.

El jueves vuelve a aparecer la lluvia

Cuando parecía que el escenario comenzaba a estabilizarse, el clima volverá a cambiar.

El jueves 1 de octubre la temperatura máxima subirá hasta los 23°C, pero hacia la noche reaparecerán lluvias débiles y dispersas.

El viento del sudeste llegará a los 30 km/h y las ráfagas podrían alcanzar los 54 km/h.

Así, después de una semana marcada por el agua, el escenario de los próximos días tendrá distintas etapas: lluvias durante la noche del sábado, posibles tormentas el domingo, viento fuerte y descenso térmico durante el comienzo de la semana y un nuevo regreso de las precipitaciones el jueves.

La lluvia todavía no termina de alejarse de la región. Lo que cambia, por ahora, es el fenómeno que toma el protagonismo.