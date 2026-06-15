Loncopué avanza en un plan para poner en venta 128 terrenos con servicios públicos

En un trabajo coordinado con el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de Neuquén (IPVU), la Municipalidad de Loncopué avanza en un plan para urbanizar y poner en venta 128 terrenos con servicios públicos incluidos. Así lo anunció el intendente de la localidad, Daniel Soto en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550.

“Nos pudimos reunir con personal del IPVU, el año pasado presentamos en el marco del programa Neuquén Habita el tema de los lotes con servicios. La localidad cuenta con 128 terrenos que están con mensura y listos para regularizar la situación dominial”, expresó el intendente en primer lugar.

En ese sentido continuó: “Trabajamos en el desarrollo de servicios previo a la venta de los lotes en un sector donde tuvimos inconvenientes por la expansión urbanística sin contemplar estudios previos y plusvalía del lugar, lo que se trata de un paso clave para que se ordene el desarrollo de los terrenos y puedan hacerse viviendas”.

Sobre la misma línea, Daniel Soto sostuvo en diálogo con AM550 que “venimos padeciendo este mal desarrollo que se hizo, tuvimos problemas al no comprenderse el concepto de economía circular, deben abonarse las obras para que haya un recupero financiero, se trata de la principal fuente de ingresos. Una obra tiene que tener un estudio planificado para que podamos ver qué maquinaria hay que utilizar”.

No tenemos un crecimiento cíclico y ordenado hoy, trabajar en eso es ideal, hubo que invertir casi $38.000.000 para poder llevar agua a una sola persona”, ejemplificó.

Por otro lado, el funcionario manifestó: “Tuvimos que ser creativos y desarrollar una ordenanza de contribución por mejora e ir haciendo los servicios, esto nos permite hacer un estudio preliminar para saber con qué nos vamos a encontrar debajo de la tierra, para hacer los servicios públicos para la gente que compre su lotes”.

“Entre julio y agosto queremos empezar con las obras y tener cerrado todo lo administrativo para poder contemplar el valor de un lote, este es un desarrollo que nunca se ha hecho, no es lo mismo tener un lote con todos los servicios que no”, explicó Soto.

“No hay que dejar de lado las situaciones sociales, hay que dar la posibilidad de hacer un desarrollo ordenado”, concluyó.

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