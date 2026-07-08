Durante décadas, el otoño marcaba el inicio de un viaje natural para el loro barranquero (Cyanoliseus patagonus). Con la llegada del frio y la falta de alimento natural, esta especie abandonaba el norte de Neuquén para desplazarse hacia la zona limítrofe entre Río Negro y La Pampa, siguiendo el mismo patrón migratorio que muchas otras aves de la Patagonia. Sin embargo, ese comportamiento comenzó a cambiar y hoy los especialistas advierten que el ave prácticamente ya no necesita migrar.

La explicación está directamente relacionada con una transformación productiva que experimentó la región en los últimos años: la instalación de establecimientos de engorde intensivo de ganado bovino, conocidos como feedlots.

Según explicaron especialistas a Mejor Informado, la disponibilidad permanente de maíz en estos establecimientos garantiza alimento durante todo el año, eliminando la necesidad de que los loros recorran cientos de kilómetros en busca de recursos.

El loro barranquero pertenece al grupo de las aves nidícolas, es decir, aquellas cuyos pichones permanecen en el nido bajo el cuidado de sus padres hasta desarrollar completamente la capacidad de volar.

El loro barranquero pertenece al grupo de las aves nidícolas, es decir, aquellas cuyos pichones permanecen en el nido bajo el cuidado de sus padres hasta desarrollar completamente la capacidad de volar.

Tradicionalmente, la especie regresaba cada primavera al norte neuquino para nidificar en las barrancas características de la región. Ahora, al disponer de alimento constante, muchas poblaciones permanecen durante todo el año en la zona.

Sin embargo, este cambio también alteró su alimentación. El maíz, abundante en los feedlots, contiene una importante cantidad de azúcares. Para equilibrar esa dieta, las aves comenzaron a buscar frutos con sabores más amargos que encuentran en árboles presentes en áreas urbanas, como pinos y olmos.

Por esa razón, desde hace algunos años es cada vez más frecuente observar grandes bandadas de loros barranqueros en localidades como Chos Malal y Las Lajas, donde antes su presencia durante el invierno era mucho menos habitual.

Una población en crecimiento

La permanencia durante todo el año y la abundancia de alimento también están favoreciendo el aumento de la población de esta especie.

Ese crecimiento comenzó a extender su distribución hacia regiones donde anteriormente era poco común encontrarlos y también trajo consecuencias para la actividad humana.

De acuerdo con la información aportada por especialistas, las bandadas generan inconvenientes en los tendidos eléctricos, donde suelen posarse en grandes cantidades, y también producen daños en distintas chacras y establecimientos productivos del norte provincial.

Un ejemplo de cómo cambia la fauna

El caso del loro barranquero refleja cómo las modificaciones introducidas por las actividades humanas pueden alterar el comportamiento natural de la fauna silvestre.

La disponibilidad permanente de alimento cambió uno de los rasgos más característicos de esta especie: su migración estacional.

Hoy, el ave que durante generaciones recorrió cientos de kilómetros cada otoño encuentra en el norte neuquino todo lo necesario para permanecer durante los doce meses del año, un fenómeno que comienza a ser motivo de estudio por parte de especialistas debido a sus impactos ambientales y productivos