En el marco de un convocatoria del gobierno de la República Popular China, la ciudad de Neuquén fue distinguida por sus buenas prácticas en materia migratoria y de acompañamiento a las personas que arriban desde distintas partes del mundo. Tras el reconocimiento, la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional local Luciana De Giovanetti destacó el trabajo que se lleva adelante en la materia bajo la gestión del intendente Mariano Gaido.

"Hubo una convocatoria que hizo el gobierno chino a los gobiernos locales. Es ahí donde nosotros presentamos este esta iniciativa bajo el título de Procesos participativos de gobernanza migratoria. Todo lo que venimos haciendo desde el área de migraciones con la oficina municipal, con las actividades que se hacen con las distintas colectividades de la ciudad y demás. Por supuesto que previo este verificación por parte de de los organismos internacionales, todo esto tiene que ver con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), que es la Agencia de ONU Migraciones con quien nos vinculamos. Hemos sido seleccionados por nuestras políticas públicas entre 15 gobiernos locales de todo el mundo. Tenemos todavía la intención de ser uno de los cinco premiados", explicó Giovanetti en una entrevista con el programa La Segunda Mañana, que se emite por AM550.

La funcionaria municipal recordó que la ciudad de Neuquén tiene una historia arraigada en la recepción de migrantes, tanto internos como de otros países, y que, en caso de ser distinguida, la capital provincial podría recibir fondos para continuar con el trabajo en la materia migratoria. "Más allá de poder mostrar lo que se hace en la ciudad de Neuquén con esta temática, una ciudad atravesada por la migración desde siempre, también permite además, por supuesto, este un premio pecuniario, que es, justamente, una asignación específica para fortalecer las áreas que trabajan con la temática", añadió.

De Giovanetti compartió que en agosto la ciudad hará una defensa de sus políticas migratorias por Zoom y que los cinco ganadores reconocidos por el gobierno de China se conocerán recién en diciembre. "Somos la única ciudad de Argentina, los únicos de América Latina. Estamos estamos contentos porque es un trabajo que se viene haciendo este desde el primer día de la gestión del intendente Mariano Gaido en un área que que no estaba organizada y armada, que por ahí no tenía la vinculación y el trabajo territorial. Y la verdad que va dando sus frutos, nos permite mostrar lo que hacemos, nos permite ver de qué manera el gobierno local está comprometido con con la migración, pero también mostrar a nivel mundial lo que es la ciudad de Neuquén", sostuvo.

La funcionaria municipal celebró la recepción de equipamiento enviado por la OIM tras el reconocimiento junto a Córdoba, Mendoza y Rosario por las políticas públicas migratorias. "Hemos recibido equipamiento para fortalecer el área, tiene que ver con computadoras, proyectores, sillas, impresoras y demás. El área de Cooperación Internacional nos permite vincularnos con los organismos internacionales, poder ser considerados y evaluados, y poder mostrar lo que hace la ciudad de Neuquén. Si además tenemos un beneficio económico que fortalece la gestión, por supuesto que bienvenido", remarcó.

La entrevista completa a Luciana De Giovanetti - secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de Neuquén