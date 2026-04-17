Un imprevisto en plena obra volvió a golpear el servicio

Una nueva rotura de cañería en el sector de Avenida Mosconi y Leguizamón volvió a generar complicaciones en el abastecimiento de agua potable en Neuquén. El incidente ocurrió durante tareas de zanjeo en el marco de la obra, cuando una máquina dañó una conducción existente.

El coordinador general del EPAS, Martín Giusti, explicó en el programa “La mañana es de LA PRIMERA” de AM550 que se trató de un imprevisto en medio de trabajos nocturnos. “Una máquina trabajando dentro de la obra de Mosconi, en un zanjeo y con la uña, lamentablemente tocó una cañería del EPAS”, detalló.

Qué barrios están afectados

Para poder avanzar con la reparación, el organismo debió interrumpir el funcionamiento del sistema “Leguizamón”, lo que impacta directamente en distintos sectores de la ciudad.

Los barrios afectados son:

Centro Sur

Centro Este

Barrio Nuevo

Villa María

Río Grande

Don Bosco

Limay

En estas zonas se registra baja presión o directamente falta de agua desde las primeras horas del día.

Reparación en marcha y tiempos más cortos

A diferencia de la rotura anterior, esta vez los trabajos avanzan con mayor rapidez. Según explicó Giusti, el hecho de que ya existiera un zanjeo previo permitió intervenir sin necesidad de realizar nuevas excavaciones.

“El personal cortó el agua y están buscando la junta del tramo a reemplazar. Normalmente se hace un reemplazo de casi 2 metros”, indicó.

Además, precisó que se trata de una cañería de asbesto-cemento, instalada hace décadas, cuando el sistema no estaba bajo la órbita actual del EPAS y existía Obras Sanitarias.

Desde el organismo confirmaron que ya hay cuadrillas trabajando en el lugar junto con la empresa a cargo de la obra, lo que permite avanzar de manera coordinada.

Cuándo vuelve el agua

El cronograma de trabajo apunta a resolver la rotura durante el transcurso del día.

“Al mediodía debería estar arreglado”, señaló Giusti sobre la finalización de la reparación.

Sin embargo, aclaró que la normalización del servicio no será inmediata en todos los sectores.

“A la tarde la gente ya va a tener agua, las maniobras son mucho más rápidas que el otro día”, explicó.

El restablecimiento será progresivo, a medida que el sistema recupere presión en toda la red.

Un sistema exigido y obras en marcha

El episodio vuelve a poner en evidencia la complejidad de intervenir sobre redes antiguas en simultáneo con obras de gran escala como la de Mosconi. En este contexto, desde el EPAS remarcan que la respuesta se activó de inmediato y con equipos ya desplegados en la zona.

Mientras avanzan los trabajos, se recomienda a los vecinos hacer un uso responsable del agua disponible hasta que el servicio quede completamente normalizado en todos los barrios afectados.