Luis Madueño: "En Junín de los Andes ya no hay limitantes para las conexiones de gas: es para todos los ciudadanos”

El intendente de Junín de los Andes Luis Madueño destacó la inversión acordada hace un año por el gobernador Rolando Figueroa junto a sus pares de Río Negro y Chubut y la empresa Camuzzi que permitió repotenciar el Sistema Cordillerano Patagónico. En este contexto, el jefe comunal sostuvo que los usuarios de esa localidad podrán solicitar el acceso al servicio de gas y remarcó que desde el Municipio asesorarán a los vecinos para que pueden tener su conexión domiciliaria en el menor plazo posible.

"Hoy, aquí, en Junín de los Andes ya no hay más limitantes para las conexiones de gas y el servicio es de libre acceso para todos los ciudadanos. Para nosotros es una gran noticia y hoy podemos decir que ya son más de 200 los usuarios conectados", afirmó el Madueño durante una entrevista en Radio y Televisión del Neuquén (RTN), que reproduce Neuquén Informa.

.Cómo fue posible la repotenciación del Gasoducto Cordillerano

La repotenciación del Gasoducto Cordillerano fue posible por la asignación de créditos tanto del Banco Provincia del Neuquén (BPN) como de la banca pública de Chubut a la empresa Camuzzi. Así se pudo realizar las obras necesarias en el sistema.

Tras recordar que durante años los vecinos de Junín de los Andes no pudieron acceder a conexiones por las restricciones que imperaban, Madueño expresó su alegría tras la posibilidad de gestión de nuevas habilitaciones en la localidad.

El intendente juninense recalcó el rol que desempeñó el BPN no sólo en lo que respecta al financiamiento de la obra sino en las herramientas que ofrece a los vecinos para poder concretar la conexión domiciliaria del servicio de gas.

Cómo es la línea de créditos del BPN para conectarse a la red de gas

El BPN cuenta con una línea de créditos específica para cubrir el 100 por ciento de la obra interna, con una tasa fija del 38 por ciento TNA y un plazo de devolución de hasta 60 (sesenta) cuotas. El monto máximo a otorgar es 3 millones de pesos.

La línea de créditos del BPN contempla el pago de honorarios al profesional matriculado y la adquisición de materiales y artefactos necesarios para concretar la conexión.

La regularización dominial, clave para el acceso al servicio de gas

Madueño reconoció que aún hay vecinos de Junín de los Andes que no cuentan con el servicio. No obstante, el intendente remarcó que ahora todos tienen la posibilidad de iniciar los trámites para acceder a la red. En tal sentido, informó que el municipio trabaja en la regularización dominial de distintos sectores de la ciudad: la escritura de los inmuebles es un requisito indispensable para gestionar los servicios básicos.

Entre las acciones en marcha mencionó el avance en la regularización de los 461 lotes donde recientemente se inauguró la tercera etapa de la obra de electrificación, lo que permitirá a esas familias completar la documentación necesaria para acceder a distintos servicios.