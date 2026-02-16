Neuquén trabaja en la regularización dominial de tierras públicas en toda la Provincia

El Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección Provincial de Tierras, avanza en la regularización dominial que tiene como pilares la presencia permanente en el territorio, la atención directa de las demandas y el abordaje integral de problemáticas que, en muchos casos, llevan décadas sin resolución.



El director provincial de Tierras, Ezequiel Vélez, explicó que el trabajo que se viene desarrollando apunta a dar respuestas concretas en un área históricamente compleja. “La tierra ha sido siempre un sector que generó diversas dificultades, por eso es fundamental poder explicar cómo estamos trabajando y cuáles son los avances que se van logrando”, señaló.



En ese sentido, remarcó que uno de los lineamientos centrales de la actual gestión es el contacto directo con las personas y comunidades. “Desde el inicio de esta gestión, y por pedido expreso del Gobernador, uno de los ejes es estar en el territorio y actuar en función de la demanda que vamos teniendo”, afirmó.



Vélez indicó que el plan de regularización de tierras se apoya en un diagnóstico detallado de las situaciones existentes. “Desde un inicio nos basamos en identificar cuáles son las dificultades, dónde están los cuellos de botella y dónde aplicar las herramientas necesarias para que los expedientes tengan un recorrido más dinámico y lo más rápido posible”, explicó.



Asimismo, destacó que gran parte del trabajo está orientado a resolver expedientes de larga data. “Estamos hablando de trámites que vienen desde hace veinte, treinta, cuarenta o incluso cincuenta años, y hoy estamos aplicando distintas políticas para dar respuesta y avanzar en soluciones concretas”, sostuvo.



El funcionario puso especial énfasis en el componente humano de la gestión. “No se trata solo de expedientes: son familias e historias de vida. En muchos casos, quienes iniciaron los trámites ya no están y hoy son sus herederos los que siguen esperando un reconocimiento sobre la tierra que habitan y trabajan desde siempre”, expresó.



Finalmente, Vélez remarcó que el abordaje de la política de tierras se realiza desde una perspectiva estratégica y articulada. “Afrontamos estas problemáticas no como un organismo aislado, sino como una estrategia del ministerio, con un pensamiento participativo, donde cada área aporta y se analizan las decisiones en conjunto para encontrar la mejor solución para todos”, concluyó.



