Un veterano de Malvinas logró recuperar una carta que le había escrito a sus padres en 1982 y que le habían robado hace 42 años mediante una estafa por un falso emisario que simulaba representar al escritor Ernesto Sábato.

El hombre, Héctor Daniel Ponce, es veterano de la Compañía de Ingenieros Anfibios de la Infantería de Marina y la misiva apareció a la venta en la plataforma internacional de subastas eBay, lo que desencadenó que se lleve a cabo una campaña para impedir que el documento se comercialice.

El pasado martes Ponce logró retirar en un sobre que le habían enviado desde el exterior y que llegó a la ciudad de Villa Mercedes en la provincia de San Luis.

El veterano había escrito la carta el 29 de abril de 1982 cuando se encontraba en una trinchera y en 1984 el mismo fue robado mediante una estafa por un falso emisario que simulaba representar al escritor Ernesto Sábato.

Al recuperarla, expresó sus sensaciones: “Lo primero que hice fue olerla. En mi conciencia pensaba que encontraba olor a la turba, a la trinchera en el momento de escribirla”.

Luego de confirmar la autenticidad de la carta, Ponce fue a llevársela a su madre, Tita, de 93 años, quien esperaba emocionada las palabras que le había escrito su hijo días antes de que comenzaran los bombardeos británicos en el Atlántico Sur y, al recibirla, la mujer solo dijo: "Muchas gracias por todo".

En tanto, se indicó que la recuperación de la misiva fue posible gracias a un complejo trámite judicial y logístico encabezado por el veterano, junto a su abogado Christian Burruchaga y su amigo Jesús Lepes, que es quien alertó acerca de la carta al detectar una subasta en las redes sociales.