El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el tiempo en la provincia de Neuquén el martes 2 de junio de 2026. La jornada estará marcada por neblina, nubosidad variable, lluvias aisladas en la cordillera y ráfagas de viento en algunos sectores.

En la ciudad de Neuquén y el Alto Valle, el día comenzará con neblinas persistentes durante la madrugada y la mañana. En la zona centro y cordillerana se esperan lluvias en las primeras horas, mientras que en el norte provincial predominarán condiciones más estables hacia la tarde.

Condiciones generales en la provincia

Durante gran parte del martes, el escenario estará dominado por humedad, nubosidad y baja visibilidad por neblinas, especialmente en la primera mitad del día.

Hacia la tarde podrían registrarse mejoras temporarias, aunque con aumento del viento del sector norte y oeste.

Neuquén Capital y Alto Valle: neblina y viento hacia la noche

En la ciudad de Neuquén, la jornada comenzará con neblina tanto en la madrugada como en la mañana, con temperaturas cercanas a los 10 y 11 grados.

Por la tarde se prevé una mejora parcial con cielo parcialmente nublado y una máxima cercana a los 16°C. Sin embargo, hacia la noche el panorama cambia:

Cielo mayormente nublado

Ráfagas de viento del norte de hasta 50 km/h

Zona centro y cordillera: lluvias y descenso térmico

En Zapala, el martes inicia con lluvias durante la madrugada y luego neblinas matinales. La mínima rondará los 4°C. Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado con una máxima de 14°C.

Por su parte, en San Martín de los Andes, se esperan lluvias en la madrugada y neblinas por la mañana. Durante la tarde el cielo estará nublado y hacia la noche podrían regresar las lluvias aisladas, con descenso térmico hasta los 8°C.

Norte neuquino: mejora parcial en Chos Malal

En Chos Malal, el día comenzará mayormente nublado con temperaturas entre 5 y 6°C. Hacia la tarde se espera una mejora parcial con cielo parcialmente nublado y una máxima de 18°C, aunque por la noche volverá la nubosidad.