En coincidencia con la ola polar que ingresó al país en las últimas horas, la provincia de Neuquén tendrá este miércoles una jornada típicamente invernal, con mínimas cercanas o por debajo de los 0°C en sectores de la meseta y la zona cordillerana. Las temperaturas máximas mostrarán una leve recuperación durante la tarde, con los registros más elevados en el este provincial. En la zona cordillerana rige una alerta amarillo por nevadas y fuertes vientos.

Frío matinal y tarde más templada en Neuquén capital

Para la ciudad de Neuquén, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura mínima de 2°C y una máxima de 14°C. El día se presentará con nubosidad variable y viento moderado del oeste.

Zapala seguirá con heladas durante la mañana

En Zapala se espera una temperatura mínima de 0°C y una máxima de 9°C. Las condiciones serán estables, con cielo parcialmente nublado y ambiente frío durante gran parte de la jornada.

Chos Malal tendrá una jornada fresca en el norte neuquino

Para Chos Malal se pronostica una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 10°C. El cielo se mantendrá mayormente cubierto por momentos, sin fenómenos significativos previstos.

En San Martín de los Andes continuará el ambiente invernal

La localidad cordillerana registrará una temperatura mínima de -2°C y una máxima de 7°C. Desde el Parque Nacional Lanín recordaron que rige una alerta amarilla por posibles nevadas y pidieron evitar las actividades al aire libre.

Villa La Angostura tendrá una de las mañanas más frías de la provincia

En Villa La Angostura la temperatura mínima prevista es de -3°C, mientras que la máxima alcanzará los 7°C. El tiempo se mantendrá estable, con aire frío predominando durante toda la jornada, lo que posibilitará nevadas en las zonas más elevadas.