¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Invierno neuquino

A la mañana, campera; a la tarde, buzo: las temperaturas irán en ascenso este miércoles en Neuquén

Este 24 de junio se presentará con condiciones estables en gran parte de la provincia. Habrá mañanas frías, cielo con nubosidad variable y temperaturas máximas que oscilarán entre los 7°C y los 14°C. La nieve promete cubrir de blanco la zona cordillerana.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 23 de junio de 2026 a las 21:13
PUBLICIDAD
La ola polar mostrará su cara más dura este miércoles 24 de junio en Neuquén - Foto: Facundo Rocha - Prima Multimedios

En coincidencia con la ola polar que ingresó al país en las últimas horas, la provincia de Neuquén tendrá este miércoles una jornada típicamente invernal, con mínimas cercanas o por debajo de los 0°C en sectores de la meseta y la zona cordillerana. Las temperaturas máximas mostrarán una leve recuperación durante la tarde, con los registros más elevados en el este provincial. En la zona cordillerana rige una alerta amarillo por nevadas y fuertes vientos.

Frío matinal y tarde más templada en Neuquén capital

Para la ciudad de Neuquén, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura mínima de 2°C y una máxima de 14°C. El día se presentará con nubosidad variable y viento moderado del oeste.

Zapala seguirá con heladas durante la mañana

En Zapala se espera una temperatura mínima de 0°C y una máxima de 9°C. Las condiciones serán estables, con cielo parcialmente nublado y ambiente frío durante gran parte de la jornada.

Chos Malal tendrá una jornada fresca en el norte neuquino

Para Chos Malal se pronostica una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 10°C. El cielo se mantendrá mayormente cubierto por momentos, sin fenómenos significativos previstos.

En San Martín de los Andes continuará el ambiente invernal

La localidad cordillerana registrará una temperatura mínima de -2°C y una máxima de 7°C. Desde el Parque Nacional Lanín recordaron que rige una alerta amarilla por posibles nevadas y pidieron evitar las actividades al aire libre.

Villa La Angostura tendrá una de las mañanas más frías de la provincia

En Villa La Angostura la temperatura mínima prevista es de -3°C, mientras que la máxima alcanzará los 7°C. El tiempo se mantendrá estable, con aire frío predominando durante toda la jornada, lo que posibilitará nevadas en las zonas más elevadas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD