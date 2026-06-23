Ola polar en Argentina: cuáles fueron las localidades más frías del país

El invierno comenzó a sentirse con fuerza en la Argentina y las bajas temperaturas volvieron a marcar la jornada de este martes. Según datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al menos 18 ciudades registraron temperaturas bajo cero, en el marco de una ola de frío que se extiende desde la Patagonia hasta el norte del país.

Cuál fue la localidad más fría en medio de la ola polar que azota a Argentina

La localidad más fría de la jornada fue Uspallata, en Mendoza, donde la temperatura mínima alcanzó los -10°C, convirtiéndose en el registro más bajo del país. También se destacaron Malargüe, con -7,9°C, y Santa Rosa de Conlara, en San Luis, donde los termómetros marcaron -6,4°C.

Entre las ciudades que completaron el ranking de las temperaturas más bajas aparecieron Jáchal (-4,7°C), Bariloche (-4,2°C), Chamical (-4°C), Gobernador Gregores (-4°C), San Juan (-3,5°C) y El Bolsón (-3,5°C).

La ola polar, más allá de la Cordillera

El fenómeno no se limitó a las zonas cordilleranas y patagónicas. El frío también se hizo sentir con intensidad en el centro y norte argentino. En la lista de localidades con registros negativos figuran además Bolívar (-3,2°C), Maquinchao (-3,2°C), Río Colorado (-3°C), Villa de María (-2,9°C), La Quiaca (-2,1°C), Córdoba capital (-2°C), Tinogasta (-2°C), Villa Dolores (-2°C) y Santa Rosa, en La Pampa, con -1,8°C.

Los especialistas explican que estas condiciones responden a la persistencia de una masa de aire polar que se instaló sobre gran parte del territorio nacional y favorece la formación de heladas durante las primeras horas del día. La combinación de cielos despejados, escasa humedad y ausencia de precipitaciones potencia además el enfriamiento nocturno.

Cómo sigue el tiempo para la última semana de junio

Las proyecciones meteorológicas indican que el ambiente frío continuará dominando durante los próximos días. Por ese motivo, las autoridades recomiendan reforzar los cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, considerados los grupos más vulnerables ante las bajas temperaturas.

El escenario también mantiene en alerta a productores agropecuarios y transportistas debido a la presencia de heladas generalizadas, que podrían repetirse durante buena parte de la semana en distintas regiones del país.

Con el invierno recién iniciado, los registros de este martes confirman que el frío extremo llegó para quedarse y que gran parte de la Argentina atraviesa uno de los períodos más gélidos de lo que va de la temporada de invierno 2026.