El gobierno de la provincia de Neuquén confirmó que este martes se realizará el pago de haberes correspondientes al mes en curso para todos los trabajadores de la administración pública provincial.

El anuncio fue realizado por la Secretaría de Prensa y Comunicación de Neuquén, que precisó que la medida alcanza tanto a los agentes activos como al sector pasivo.

De esta manera, percibirán sus salarios los trabajadores del Consejo Provincial de Educación (CPE), el sistema de Salud, la Policía, la Administración Central y los organismos descentralizados. También cobrarán en la misma fecha los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que se mantiene la política de abonar los salarios antes de que finalice el mes. En ese sentido, señalaron que esta regularidad es posible gracias a un programa de ordenamiento y austeridad en las cuentas públicas. La gestión encabezada por el gobernador Rolando Figueroa apunta a optimizar los recursos del Estado, reducir gastos considerados innecesarios y reforzar las partidas destinadas a áreas prioritarias como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura.