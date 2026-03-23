Al cumplirse este martes 24 de marzo cinco décadas del Golpe Cívico-Militar de 1976, la provincia de Río Negro llevará adelante una serie de actividades conmemorativas. La tradicional vigilia tendrá lugar en la Casona de Derechos Humanos “Bachi Chironi” de Viedma, espacio emblemático de memoria y encuentro ciudadano.

El secretario de Derechos Humanos, Roberto Ferrero, explicó que la vigilia se desarrollará en la noche del 23 de marzo, como antesala del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Allí, jóvenes y organizaciones sociales compartirán expresiones artísticas, poesía y música, reafirmando el consenso colectivo del “Nunca Más”.

Ferrero detalló que el 24 de marzo la provincia participará de los actos oficiales organizados por el Municipio de Viedma. La jornada incluirá un acto institucional a las 10 de la mañana y una marcha por las calles de la ciudad durante la tarde, convocando a toda la comunidad a sumarse en apoyo al sistema democrático como herramienta de resolución de conflictos.

Las actividades se extenderán más allá de la fecha central. El miércoles 25 de marzo, el Cine Rex de Viedma proyectará en dos funciones el largometraje “López: el hombre que desapareció dos veces”, dirigido por Jorge Colás y premiado en el Festival Audiovisual Bariloche 2025. La entrada será libre y gratuita, y contará con la presencia del realizador, quien brindará una charla sobre el proceso creativo y el abordaje de la temática.

Ese mismo día, a las 20 horas, la película se presentará en el Espacio Sociocultural del Balneario El Cóndor, también con la participación del director. La propuesta busca acercar a la comunidad una reflexión audiovisual sobre la memoria y las desapariciones forzadas, en un formato accesible y participativo.

La organización de estas actividades se realiza de manera conjunta entre la Municipalidad de Viedma, Educación y Derechos Humanos, la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia de Viedma y Patagones, y el Cine Rex. La articulación institucional y cultural refuerza el compromiso de mantener viva la memoria histórica y transmitirla a las nuevas generaciones.