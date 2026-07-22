En medio de la crisis institucional que atraviesa el municipio de Allen, el intendente Marcelo Román habló públicamente y denunció que su suspensión preventiva responde a “actos golpistas de seis concejales de Juntos Somos Río Negro”. En declaraciones a Radio Municipal de Luis Beltrán, aseguró: “Yo estoy fortalecido todos los días. La cuestión institucional está opacada día tras día por los actos golpistas de seis concejales. Dejan en stand by la gobernabilidad. Aun así, seguimos trabajando al lado de la gente, tengo un equipo que me respalda y mi familia. Soy el intendente electo y vamos hasta las últimas consecuencias”.

Román enfrenta una causa judicial por administración fraudulenta y peculado, y el Concejo Deliberante argumentó el artículo 109 de la Carta Orgánica para disponer su suspensión. Según explicó, los ediles le solicitaron que se retire de la Intendencia de manera inmediata, aunque la ordenanza tiene plazos de ejecución: “Nosotros la publicamos y el viernes asumirá Figueroa, que se autoproclamó presidente del Deliberante”.

El jefe comunal relató que interpuso una medida cautelar ante el Superior Tribunal de Justicia, pero fue rechazada: “Se estableció que hay un conflicto de poderes. Ahora el Superior Tribunal de Justicia deberá definir si el Legislativo avanzó sobre atribuciones exclusivas del Ejecutivo o actuó dentro de las facultades que le concede la Carta Orgánica”.

No está en juego mi nombre, está en juego la institucionalidad. No es llegar, levantar la mano y sacar a un intendente. Es aberrante lo que han hecho. Estamos trabajando dentro de lo que marca la Carta Orgánica”, explicó.

Román también denunció una persecución política constante: “Tuvimos muchas trabas desde la oposición en el Deliberante y el Tribunal de Cuentas. Fue una persecución buscando que yo renuncie. No se trata de resistir sino de cumplir con lo que me comprometí a hacer, que es ser intendente”.

Al repasar su trayectoria, recordó: “Fui policía toda mi vida, 24 años, me retiré como comisario de la Policía de Río Negro. El radicalismo me propuso ser candidato”. En ese sentido, subrayó que su llegada a la política estuvo marcada por el compromiso institucional y no por intereses personales.

Román cerró con un mensaje de confianza: “Yo estoy tranquilo y confío en Dios y en la Justicia. Esto dejaría un antecedente nefasto para Río Negro y no puede ser así. El viernes se entregará todo, como corresponde”.