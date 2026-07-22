"Algo que tanto pedimos, algo que tanto necesitamos". Con esa frase, el gobernador Alberto Weretilneck resumió el sentimiento de una jornada que cambió por completo el paisaje de la cordillera rionegrina. Mientras viajaba por la Ruta Nacional 40, entre Bariloche y El Bolsón, celebró la llegada de la nieve, remarcó su importancia para la provincia y llamó a extremar los cuidados al volante ante el estado de los caminos.

El mandatario registró el momento en un video grabado en un alto del viaje entre Barioche y El Bolsón para cumplir con actividades oficiales. Con la nieve cubriendo la ruta y el paisaje cordillerano como escenario, sostuvo que las precipitaciones eran esperadas desde hacía tiempo y que representan una noticia clave para distintos sectores de Río Negro.

"No solo para el turismo y nuestros centros de esquí", señaló Weretilneck, al explicar que las nevadas también son fundamentales para recuperar las fuentes de agua y beneficiar a los campos. En una provincia donde la nieve alimenta ríos, arroyos y lagos que sostienen buena parte de la actividad productiva, el fenómeno tiene un impacto que va mucho más allá de la temporada turística.

Sin embargo, el gobernador también aprovechó el mensaje para poner el acento en la seguridad vial. Reconoció que las condiciones sobre la Ruta 40 eran exigentes y pidió a todos los conductores circular con mucha precaución. "Está bravo", advirtió, al describir el estado del camino mientras avanzaba entre Bariloche y El Bolsón.

El llamado no fue casual. Con el correr de las horas comenzaron a registrarse complicaciones en distintos sectores de la cordillera como consecuencia de la nieve y el hielo sobre la calzada. La combinación de bajas temperaturas y precipitaciones volvió más riesgosa la circulación y obligó a las autoridades a insistir con las recomendaciones para quienes debían viajar.

Pese a esas dificultades, Weretilneck dejó en claro que el balance es positivo. Después de semanas de espera, la nieve finalmente llegó a Río Negro y abrió una nueva etapa para la temporada invernal. "Lo necesitamos mucho", insistió el gobernador, convencido de que el beneficio para el turismo, las reservas de agua y la producción supera las complicaciones propias de un invierno que, ahora sí, empezó a mostrar toda su fuerza.