El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, encabezó este martes un acto frente a la Clínica Juan Domingo Perón de Catriel, donde realizó la entrega de una ambulancia de alta complejidad y elevó un pedido urgente al gobernador Alberto Weretilneck por el estado crítico de la Ruta Nacional 151. “No se puede transitar sin peligro”, advirtió ante trabajadores, autoridades municipales, equipos de salud y vecinos.

Rucci planteó que la demanda por infraestructura segura no es sectorial ni aislada. “Este pueblo también es Río Negro. Tan importante como Roca, como Cipolletti o Bariloche. Pero acá, cuando bajó la actividad, muchos bajaron los brazos. Nosotros no. Nosotros seguimos invirtiendo, seguimos creciendo, seguimos al lado de nuestra gente.” El dirigente expresó su disposición para articular soluciones con el gobierno provincial y pidió trabajar en conjunto para mejorar los servicios en Catriel y la zona norte.

Durante su discurso, también reivindicó el camino trazado por Guillermo Pereyra, líder histórico del gremio. “Yo no me muevo ni un centímetro del rumbo que me marcó Guillermo. El compromiso con nuestros compañeros es indeclinable. Nos vamos a quedar acá. No vamos a abandonar el barco. Vamos a seguir intensificando todo lo que haya que hacer para defender el trabajo, la salud y la dignidad de esta región.”

En el mismo acto se formalizó la entrega de una ambulancia UTIM (Unidad de Terapia Intensiva Móvil), equipada con tecnología de alta exigencia. Se trata de una Mercedes-Benz 517 con desfibrilador bifásico, ventiladores pulmonares portátiles y fijos, camilla Galáctica II y sistema de geolocalización satelital en tiempo real. El objetivo es brindar cobertura al norte de Río Negro y al sur de La Pampa, en zonas críticas de actividad hidrocarburífera.

Con esta unidad, ya son ocho las ambulancias entregadas por el sindicato. “No dijimos ‘esta ambulancia es para los petroleros’. No. Esta ambulancia es para el pueblo de Catriel, para el pueblo de 25 de Mayo, para quien la necesite”, sostuvo Rucci. Por su parte, el secretario general adjunto, Ernesto Inal, agregó: “Estas ambulancias no tienen precio. Se pagan con una sola vida salvada. Porque no hay cifra que valga más que la vida de un trabajador o un vecino.”