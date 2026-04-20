El bypass de Añelo ya alcanzó un 92% de avance y se prevé que esté finalizado entre junio y julio de 2026, según confirmaron autoridades del gobierno de Neuquén tras una recorrida oficial por la obra.

La intervención se desarrolla sobre las rutas provinciales 7 y 17, en una de las zonas de mayor circulación vinculada a Vaca Muerta, y tiene como objetivo principal desviar el tránsito pesado fuera del ejido urbano, mejorar la seguridad vial y optimizar los tiempos de traslado.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, junto al coordinador Gonzalo Peralta, supervisaron los trabajos y destacaron que el proyecto se encuentra en su etapa final, con tareas de pavimentación, señalización y terminaciones en ejecución.

¿Qué incluye la obra del bypass de Añelo?

El proyecto contempla la construcción de una variante vial estratégica que permitirá reorganizar el flujo vehicular en una zona crítica para la actividad hidrocarburífera.

Entre los puntos clave:

Desvío del tránsito pesado fuera del casco urbano

fuera del casco urbano Mejora en la seguridad vial para vecinos

para vecinos Optimización de la conectividad regional

Reducción en los tiempos de traslado

Además, durante la ejecución se incorporaron mejoras técnicas, como accesos con doble carril por mano, pensados específicamente para facilitar la circulación de camiones.

¿Cuál es el estado actual de la obra?

Según informaron desde la empresa constructora, el bypass se encuentra en su fase final:

92% de avance total

Ejecución de pavimento rígido

Trabajos pendientes: Banquinas Señalización horizontal Colocación de cartelería



Esto confirma que la obra está en una etapa de definición, sin grandes estructuras pendientes.

¿Por qué es clave para Vaca Muerta y Añelo?

Añelo es uno de los principales nodos operativos de Vaca Muerta, con tránsito constante las 24 horas, especialmente de transporte pesado vinculado a la industria petrolera.

El bypass apunta a resolver un problema estructural:

Congestión dentro del pueblo

Riesgos viales para residentes

Demoras en logística energética

Con esta obra, se espera una circulación más fluida y segura, tanto para trabajadores como para la comunidad local.

¿Cómo se inserta en el plan vial de Neuquén?

El bypass forma parte de un plan integral de infraestructura vial que abarca 1.161 kilómetros de rutas en toda la provincia.

Este programa busca:

Fortalecer la conectividad

Acompañar el desarrollo productivo

Consolidar corredores estratégicos

En ese esquema, Añelo aparece como un punto crítico por su crecimiento acelerado.