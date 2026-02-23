Centenario ya tiene más de 3.200 luminarias LED a partir del Plan de Alumbrado Público

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) avanza con la implementación del Plan Provincial de recambio de luminarias LED en Centenario, con trabajos que se realizan en coordinación con la municipalidad y priorizando los barrios según las necesidades de la comunidad.



Actualmente, el parque lumínico de la ciudad está compuesto por 7.643 luminarias. De ese total, 6.423 serán reconvertidas a tecnología LED, sumándose a las 1.220 luminarias LED originales existentes. Hasta el momento, la localidad cuenta con 3.200 luminarias LED en funcionamiento.



En las últimas semanas se completó el recambio total en el barrio 8 de Agosto, el barrio Procrear y las Manzanas 1000, y se cambiaron cerca de 500 luminarias en un período de dos semanas. Los trabajos continúan de manera alternada en la meseta, la zona sur y el área céntrica, garantizando un avance sostenido en toda la ciudad.



Durante una recorrida por la localidad, el presidente del EPEN, Mario Moya, destacó la importancia del plan al decir que “estamos avanzando de manera sostenida en el recambio de luminarias LED en Centenario, siguiendo el Plan Provincial de Alumbrado Público. El objetivo es mejorar la calidad de iluminación, reducir el consumo energético y ofrecer un servicio más eficiente a toda la comunidad. Este trabajo se realiza en coordinación con la Municipalidad, priorizando los sectores donde más se necesita intervenir”.



Por su parte, Jorge Huaiquil -jefe del Servicio Eléctrico Centenario- resaltó el trabajo de las cuadrillas y la coordinación con el municipio: “Hay un programa de trabajo ya establecido en conjunto con la Municipalidad -dijo- y también estamos abiertos a las sugerencias cuando surge alguna prioridad. En las últimas dos semanas cambiamos cerca de 500 luminarias y vamos alternando los sectores para poder completar el recambio este año, alcanzando la satisfacción de los distintos barrios de Centenario”.



El recambio a tecnología LED permite mejorar la eficiencia energética, reducir costos de mantenimiento y brindar mayor calidad de iluminación, acompañando el crecimiento urbano de Centenario con un servicio moderno y sustentable.

