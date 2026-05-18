El gobernador Alberto Weretilneck anunció que el próximo 21 de mayo se realizará la Consulta Significativa para avanzar con la megaobra que promete transformar de manera definitiva el sistema de agua potable de General Roca. Con una inversión impactante de $38.500 millones, la Provincia ejecutará la obra de infraestructura hídrica más grande de toda la historia de Río Negro.

El proyecto, financiado a través de CAF y ejecutado por Aguas Rionegrinas, garantizará el abastecimiento de agua potable para más de 210.000 vecinos durante los próximos 25 años. A través de sus redes sociales, Weretilneck calificó el proyecto como “la mayor obra de agua de la historia de Río Negro”.

La iniciativa contempla una renovación integral del sistema, desde la captación en el río Negro hasta la distribución domiciliaria en distintos barrios de Roca. Entre las principales obras previstas se encuentra el aumento de la capacidad de bombeo desde el río y una ampliación del 50% en la producción de la planta potabilizadora.

Pero el plan no termina ahí. También se construirán tres nuevas estaciones de bombeo que permitirán reforzar el suministro en Zona Baja, Zona Alta y Barrio Nuevo, sectores que históricamente sufrieron problemas de presión y abastecimiento. Además, el proyecto incluye la instalación de más de 23 mil metros de cañerías de PRFV y PVC para fortalecer toda la red de distribución y acompañar el crecimiento acelerado de la ciudad.

Uno de los puntos más sensibles de la obra estará en Barrio Nuevo, donde se levantará una enorme cisterna con capacidad para almacenar 2 millones de litros de agua. La estructura será clave para mejorar la presión y garantizar la calidad del servicio en una de las zonas más castigadas por los inconvenientes en el suministro.

La Consulta Significativa se realizará de manera virtual y representa un paso administrativo fundamental antes del llamado a licitación de la obra. Desde el Gobierno provincial remarcaron que se trata de una intervención histórica que marcará un antes y un después en el acceso al agua potable en General Roca.