El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) presentó una denuncia contra un albergue transitorio en Centenario, tras detectar que se colgó del servicio eléctrico en cuatro ocasiones. Según Jorge Huaiquil, jefe del EPEN en la ciudad, este comportamiento repetido es parte de una problemática creciente, donde más de 1500 casos de enganches ilegales se registraron en el municipio en los últimos meses.

La denuncia del EPEN se basa en el hallazgo de un "enganche reiterativo" en el "telo" ubicado sobre la ruta hacia Neuquén, un hecho que podría derivar en una causa penal debido a la gravedad del delito, según informó Centenario Digital. Huaiquil explicó que, además de aplicar multas y pedir a los infractores que regularicen su situación, este tipo de acciones ilegales generan serios riesgos para el sistema eléctrico y los usuarios. "El motel se conectó cuatro veces de forma ilegal", comentó, destacando que este comportamiento no es un caso aislado en la zona.

El relevamiento realizado por el EPEN desde agosto del año pasado permitió identificar una gran cantidad de usuarios que se conectan de manera clandestina, algunos de los cuales poseen comercios e incluso vehículos cero kilómetros. A pesar de los esfuerzos por cortar los enganches ilegales —unos 500 cortes se realizaron en octubre—, la problemática persiste, y Huaiquil asegura que las cuadrillas del ente continúan trabajando para detectar nuevos casos cada semana.

Mientras tanto, las cuadrillas del EPEN siguen realizando tareas de mantenimiento en barrios como Procrear y Fuentealba, además de avanzar con el recambio de luces LED en diversas zonas de la ciudad. Las próximas áreas en las que se enfocarán incluyen la meseta, la Zona Sur y el balneario, con el objetivo de mejorar la infraestructura eléctrica y reducir el impacto de los enganches ilegales.