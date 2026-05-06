La gestión Weretilneck rechazó el paro convocado por el gremio docente UnTER, al considerar que no existe justificación en un contexto donde los salarios docentes crecieron en promedio un 65% por encima de la inflación en los últimos dos años. Según el gobierno, con este esquema, la provincia se ubica en el cuarto lugar nacional en nivel salarial docente, consolidando una política de orden y previsibilidad en medio de un escenario complejo a nivel país.

Los datos oficiales mostraron que, entre enero de 2024 y abril de 2026 los haberes aumentaron un 278%, frente a una inflación acumulada del 213%. Ejemplos concretos muestran la magnitud del incremento: un maestro de grado sin antigüedad pasó de $347.408 a $1.247.338, mientras que un director de escuela con jornada completa y máxima antigüedad pasó de $747.334 a $3.243.055.

Los sueldos docentes crecieron por encima de la inflación, según datos oficiales

La comparación nacional ubica a Río Negro detrás de Santa Fe, Neuquén y Tierra del Fuego, y por encima de provincias como Santa Cruz y Santiago del Estero. El salario docente mínimo aproximado en Río Negro alcanza los $1.240.000, consolidando la provincia en el grupo de las jurisdicciones con mejores haberes del país.

El Gobierno provincial destacó además la inversión paralela en comedores escolares, transporte, mantenimiento edilicio y nuevas obras educativas. A esto se suma la absorción del exFONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) con recursos propios a través del Complemento Rionegrino, la creación y refuncionalización de cargos para acompañar trayectorias educativas y la titularización de más de 100 cargos supervisivos.

En el plano pedagógico, se impulsó una política de formación vinculada al futuro productivo de la provincia, con capacitaciones en articulación con la industria del gas y el petróleo, trayectos de inglés para estudiantes de 5° y 6° año, dispositivos de orientación vocacional y becas para estudiantes terciarios y universitarios.

Frente a estos datos, el Ejecutivo provincial sostuvo que la medida de fuerza responde a una decisión política e ideológica que desatiende las consecuencias sobre los estudiantes y las familias rionegrinas. “Ratificamos un rumbo claro: salarios que le ganan a la inflación, inversión sostenida en educación y un Estado presente que garantiza el funcionamiento del sistema educativo”, remarcaron desde el Gobierno.

El presentismo docente superó el 65%

Educación informó que más del 65% de los docentes asistieron a las aulas durante la primera jornada del paro convocado por UnTER, un dato que el Gobierno provincial destacó como muestra del compromiso mayoritario con la continuidad pedagógica. El presentismo permitió que la mayoría de las escuelas funcionaran con normalidad, garantizando el dictado de clases y reforzando la idea de que gran parte de los trabajadores priorizan el derecho a la educación de los estudiantes rionegrinos.