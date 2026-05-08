El Consejo de la Función Pública de Río Negro convocó a paritarias para el jueves 14 de mayo, según confirmó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) tras una reunión con el Ejecutivo provincial. La decisión llega en medio de un escenario de conflictividad sindical que en las últimas semanas tuvo como protagonistas a los estatales y a los docentes nucleados en UnTER, quienes también reclaman la reapertura de la negociación salarial.

ATE adelantó que insistirá en mantener la actualización de haberes por IPC, considerada una conquista de la lucha de los trabajadores, y reclamará el pago de las recategorizaciones sectoriales adeudadas, que ascienden a unos 1.500 millones de pesos. El gremio también volverá a demandar el aumento de adicionales e ítems específicos de las distintas áreas del Estado, exponiendo los avances alcanzados en las últimas reuniones con los ministerios de Educación, Desarrollo Humano y SeNAF.

“Que se haya definido una fecha para retomar la negociación salarial aporta certidumbre. Es necesario seguir brindando previsibilidad salarial para los estatales rionegrinos ante un proceso inflacionario en ascenso”, destacó Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

La organización sindical subrayó que resulta clave que el Gobierno mantenga la propuesta de actualizar haberes según la evolución de precios publicada por el INDEC, ya que la actualización por IPC es considerada una herramienta fundamental para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

En este contexto, la convocatoria del 14 de mayo se suma a una serie de reclamos gremiales que marcaron la agenda provincial. Esta semana, UnTER exigió al gobernador Alberto Weretilneck la urgente convocatoria a paritaria docente, reclamando recomposición salarial, mejoras edilicias y derogación de resoluciones que sostienen auditorías médicas. La coincidencia de demandas entre estatales y docentes refleja la presión creciente sobre el Ejecutivo para garantizar condiciones laborales y salariales en un escenario inflacionario.

La confirmación de la fecha de la paritaria estatal representa un paso institucional que busca ordenar la discusión, aunque los gremios advierten que mantendrán la movilización y la presión en las calles hasta lograr respuestas concretas. Tanto ATE como UnTER sostienen que la aplicación del IPC y el cumplimiento de compromisos previos son condiciones indispensables para avanzar en acuerdos que brinden estabilidad y previsibilidad a los trabajadores de la provincia.