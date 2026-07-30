Un vecino de Rincón de los Sauces cayó dentro de un pozo séptico durante la mañana de este jueves, en medio del temporal de lluvias y las bajas temperaturas que afectan a la región. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Río Gallegos y Paraná, donde la rápida intervención policial permitió extraer a la víctima.

El alerta fue recibido por los bomberos voluntarios a las 9.35. Una dotación a cargo del sargento primero Carlos Escobar acudió al lugar y, al arribar, encontró que el hombre ya había sido retirado del pozo por personal policial.

Luego del rescate, los bomberos realizaron la evaluación primaria de la víctima, controlaron sus signos vitales, efectuaron la inmovilización correspondiente y brindaron contención emocional hasta la llegada del equipo médico. Posteriormente fue colocado en una tabla rígida y trasladado al hospital para una evaluación más completa.

Del operativo participaron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios y personal del hospital local. La asistencia se desarrolló bajo condiciones climáticas adversas, con lluvia y temperaturas bajas que complicaron la jornada en la localidad petrolera.