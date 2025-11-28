Grupo AVUC presentó oficialmente HEON, la nueva marca de desarrollos inmobiliarios que nace con el objetivo de transformar el acceso a la vivienda en Neuquén y el Alto Valle. La propuesta apunta a que más familias, matrimonios jóvenes y primeros compradores puedan alcanzar su casa propia mediante planes de pago claros, predecibles y sin necesidad de acceder a créditos bancarios. Representa un proyecto encendido que combina calidad constructiva, urbanismo moderno y financiamiento accesible, permitiendo que desde el primer día cada comprador seleccione el departamento donde vivirá.

Durante el evento se dio a conocer HEON URBANO, el primer proyecto inmobiliario de la marca, ubicado en el sector Prima Terra. El complejo contempla seis torres de diseño residencial moderno, con unidades de 94 m² y 64 m², superiores en tamaño al promedio del mercado. Incluye espacios bien proporcionados, materiales de calidad y una planta baja con cocheras, SUM y áreas comunes.

También se anunció el segundo desarrollo: HEON HOUSING, ubicado sobre Av. Mosconi, diagonal al hotel Howard Johnson. Mantendrá el concepto base de HEON URBANO y sumará canchas de pádel, piscina, SUM y un sector comercial en el acceso del predio, reforzando la premisa de construir comunidad alrededor de los hogares.

Ambos proyectos coinciden en una misma visión: alta calidad constructiva, urbanismo pensado para la vida diaria y un modelo financiero que permite acceder a la primera vivienda mediante un esfuerzo posible y planificado. Como gesto fundacional, la empresa entregó cajas personalizadas a los primeros propietarios que ya confiaron en esta etapa inicial, marcando el inicio de una relación cercana, transparente y orientada a construir valor a largo plazo.

El lanzamiento se realizó en el marco de un desayuno privado, con musicalización de Juliet DJ Dancer y la presencia de proveedores y colaboradores estratégicos de la región. Entre ellos participaron: Aberturas de Aluminio, La Casa del Instalador, 360 Construcciones + Ingeniería, Arquigrama, Reno, Grossi, Confluencia, Maderas Vásquez, Buho Map, Inauco, Sion Autocenter, Grupo Aries Multimedios, Prima Multimedios y Club Vacazion Store.

Con este lanzamiento, HEON inaugura un camino que busca dar respuesta a una de las principales demandas de las familias neuquinas: poder vivir en su hogar mientras lo van pagando, en un esquema accesible y diseñado para acompañar procesos de crecimiento real.