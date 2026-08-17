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DESARROLLO LABORAL

Neuquén es la única provincia del país que registró un crecimiento de empresas empleadoras

Según datos de una consultora, la jurisdicción norpatagónica es la única a nivel nacional que tuvo un balance positivo en evolución de compañías empleadoras. El incremento fue de 0,1% en mayo del 2026 comparado con el mismo mes, pero de 2025.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Lunes, 17 de agosto de 2026 a las 12:49
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Neuquén registró un incremento de empresas empleadoras en el último año.

Neuquén es la única provincia del país que registró un crecimiento de empresas empleadoras, según datos de la consultora Politikon Chaco.

De acuerdo a un relevamiento de dicha consultora, en mayo del 2026 en comparación con el mismo mes, pero del 2025, Neuquén registró un incremento del 0,1% en evolución de empresas empleadoras.

Se trata de la única jurisdicción, entre las 24 que tiene la Argentina, que tuvo un balance positivo en mencionado aspecto.

En mayo del 2026, pero en comparación con noviembre del 2023, el incremento de empresas empleadoras fue del 1,7% en la provincia que conduce Rolando Figueroa.

“Neuquén lidera nuevamente el crecimiento de empresas empleadoras. Desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026 se sumaron 148, un crecimiento del 1,7%”, expresó el mandatario norpatagónico en su cuenta de X.

Además comentó: “Y cuando crecen las empresas, crece el empleo: en el mismo período, el empleo privado registrado aumentó 7,6%, con casi 12.000 nuevos puestos de trabajo”.

 

Y concluyó: “Pensamos siempre primero en los neuquinos: más empresas, más empleo y más oportunidades. Neuquén sigue mostrando todos sus indicadores en verde”.



 

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