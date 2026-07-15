El mensaje de Figueroa a 55 años de la creación de la Universidad Nacional del Comahue

Este 15 de julio de 2026 se cumplen 55 años de la creación de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), institución educativa pública que tuvo su origen en 1971 a partir de la promulgación de la Ley 19.117.

La UNCo es descendiente de la Universidad del Neuquén, creada por Ley provincial 414 del 30 de octubre de 1964. Meses después, en abril de 1965, comenzó el primer ciclo lectivo. El 21 de abril del 2025 se realizó un acto homenaje en el Aula Magna con motivo de los 60 años de universidad pública en la región.

El gobernador Rolando Figueroa publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales acerca de un nuevo aniversario de la Alta Casa de Estudios.

“Soy siempre un agradecido de todo lo que me ha brindado nuestra querida Universidad Nacional de Comahue”, comentó en su cuenta de X.

Y añadió: “La educación pública para nosotros es una bandera, y defenderla una obligación. Saludo a toda la comunidad educativa en este día tan especial”.





