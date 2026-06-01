A un mes de la entrada en vigencia de la ordenanza que prohibió la actividad de los limpiavidrios en Neuquén capital, desde el municipio y el Concejo Deliberante aseguran que la medida empezó a mostrar resultados visibles tanto en las calles como en los programas de acompañamiento social.

Mientras en las esquinas ya no se observan personas realizando esa actividad, más de 30 ex limpiavidrios comenzaron capacitaciones y trayectos de formación para intentar incorporarse al mercado laboral formal.

La concejala del MPN Victoria Fernández sostuvo en diálogo con “La segunda mañana”, por AM550, que el balance inicial “es muy positivo” y remarcó que la respuesta fue acompañada por tareas de contención y asistencia.

Menos conflictos en las esquinas

La ordenanza había sido aprobada hace apenas un mes y estableció multas tanto para quienes realizaran la actividad como para los conductores que pagaran por el servicio.

Según explicó Fernández, el cumplimiento fue alto desde el comienzo y hubo pocas actas contravencionales.

“La problemática que cada vez se iba incrementando más, ha prácticamente desaparecido, no tenemos personas desarrollando esta actividad en las esquinas de la ciudad”, afirmó.

La concejala destacó además el trabajo realizado por inspectores municipales, que durante las primeras semanas se enfocaron principalmente en informar y persuadir sobre la nueva reglamentación.

"A partir de no tener reglas claras en la ciudad, esto se potenciaba más y generaba conflictividad”, valoró la edil, el estado de situación previo a que se apruebe la ordenanza.

Capacitación y acompañamiento

Uno de los puntos que el municipio buscó reforzar desde el inicio fue el abordaje social de las personas que realizaban la actividad en la vía pública.

“Hay treinta personas alrededor que se están capacitando”, señaló Fernández, quien agregó que muchos de los participantes continúan vinculados a programas de formación relacionados con la construcción.

La edil indicó que el diagnóstico previo mostraba situaciones atravesadas por vulnerabilidad social, falta de herramientas laborales y, en algunos casos, consumos problemáticos.

Por ese motivo, además de los cursos de capacitación, también comenzaron intervenciones de acompañamiento junto a programas provinciales de asistencia y revinculación para quienes llegaron a la región desde otras provincias.

El impacto de la expectativa por Vaca Muerta

Fernández explicó que muchas de las personas que llegaban a Neuquén lo hacían atraídas por las expectativas generadas alrededor de Vaca Muerta y las posibilidades de empleo.

Sin embargo, aseguró que gran parte terminaba encontrándose con una realidad distinta y sin herramientas suficientes para acceder al trabajo hidrocarburífero.

“Este problema que tenemos con la expectativa que genera Vaca Muerta, y todo lo que se dice, genera esto de venir aquí a la ciudad y encontrarse con una realidad que no cumple para nada con las expectativas”, sostuvo.

En el caso de personas que no eran oriundas de Neuquén, también comenzaron a utilizarse programas provinciales de revinculación para facilitar el regreso a sus lugares de origen.

“La ciudadanía compartió esta decisión”

Desde el oficialismo local consideran que uno de los datos más importantes del primer mes fue la aceptación social de la medida, sobre todo en lo que indicaron los datos: no hubo que multar a conductores que paguen por el servicio.

“Esto significa que la ciudadanía compartió y entendió esta decisión”, consideró Fernández.

Mientras continúan las capacitaciones y el seguimiento de las personas incorporadas a los programas, desde el municipio anticipan que buscarán ampliar las herramientas de formación e inserción laboral durante los próximos meses.