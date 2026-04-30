Neuquén ya puso en vigencia la Ordenanza Municipal N° 15118 que prohíbe la actividad de los limpiavidrios y que va acompañada de un abordaje integral para las personas que desarrollaban estas tareas en las esquinas.

La norma apunta a garantizar un mayor orden y reglas claras con una presencia activa del Estado en la regulación del uso del espacio público.

María Pasqualini, secretaria de la Jefatura de Gabinete, afirmó que la norma ya es de cumplimiento efectivo tras la aprobación del Concejo Deliberante y resaltó la decisión tomada desde el municipio para permitir un mejor ordenamiento en la ciudad.

Cómo funcionará la medida

Se recuerda que la prohibición de esta actividad va acompañada de una propuesta integral que permitirá capacitar e incorporar formalmente a las personas que limpiaban vidrios en las esquinas.

“Estamos trabajando con el Ministerio de Salud con aquellas personas que tienen consumos problemáticos y con quienes no son de la ciudad, que son alrededor del 70% y que los vamos a vincular con sus lugares de origen”, agregó la funcionaria.

Pasqualini recordó que se actuó tras un pedido de la ciudadanía que, a través de distintas denuncias, manifestaban su oposición a este tipo de actos.

Detalló que desde hoy habrá dispositivos recorriendo las 20 esquinas relevadas, haciendo la última concientización, porque la ordenanza contempla sanciones. Por ahora se irá recordando y luego directamente se sancionará.

Por último, recordó que la norma prevé multas para quienes ejerzan la actividad. Para esto, inspectores de Tránsito y de Comercio podrán decomisar los elementos utilizados y aplicar las sanciones correspondientes.

Qué opinaron las autoridades

Por su parte, la concejal Victoria Fernández, explicó que ayer fue publicada la ordenanza previamente sancionada por el Concejo Deliberante, por lo cual entra en vigencia de inmediato.

El concejal Joaquín Eguía, de Fuerza Libertaria, destacó el consenso alcanzado para aprobar la ordenanza y aseguró que respondió a un reclamo vecinal. Remarcó que la normativa ya tuvo resultados visibles en el centro de Neuquén e indicó que la medida muestra una reducción significativa de la presencia de limpiavidrios.

Diego Cayol, secretario de Turismo y Desarrollo Humano, se refirió al relevamiento hecho previamente y comentó que se hizo un censo, se trabajó con estas personas para ofrecerles la posibilidad de capacitarse para que tengan un espacio en donde trabajar y formarse.

En este marco, agregó que muchas personas se presentaron en el área de Capacitación de la Municipalidad.