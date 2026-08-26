En las vísperas de la Tormenta de Santa Rosa, prevista para fines de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este miércoles 26 una jornada típicamente invernal en Neuquén. Mientras el este provincial tendrá tiempo más estable, con nubosidad variable y viento moderado, la cordillera continuará bajo condiciones de inestabilidad con lluvias, nevadas y bajas temperaturas. Las ráfagas también volverán a hacerse sentir en varios sectores de la provincia.

Neuquén capital: viento del oeste y una tarde más agradable

La capital neuquina tendrá un miércoles con cielo parcialmente nublado a algo nublado y sin precipitaciones. El viento del oeste irá ganando intensidad durante el día, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

La temperatura mínima rondará los 2°C y la máxima alcanzará los 18°C, convirtiéndose en una de las jornadas más templadas de la semana en el Alto Valle.

Zapala: frío persistente y posibles nevadas aisladas

En el centro de la provincia continuará el ambiente invernal. Zapala registrará temperaturas cercanas a los 0°C durante la mañana y una máxima que apenas llegaría a los 8°C.

La nubosidad será abundante y no se descartan precipitaciones en forma de lluvia y nieve en sectores cercanos a la ciudad, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad.

Chos Malal: una jornada fría en el norte neuquino

El norte provincial seguirá bajo condiciones frías, con nubosidad variable y viento moderado.

Se esperan temperaturas entre los -2°C y los 9°C, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h en algunos momentos de la jornada. No se descartan precipitaciones aisladas en zonas altas cercanas a la cordillera.

San Martín de los Andes: continúan las lluvias y nevadas

La localidad cordillerana seguirá siendo una de las más afectadas por la inestabilidad. El SMN prevé lluvias y nevadas durante buena parte del miércoles, acompañadas por viento del oeste y temperaturas muy bajas.

La mínima se ubicará cerca de los 3°C y la máxima rondará los 8°C. Las precipitaciones podrían complicar la circulación en rutas de montaña y pasos internacionales.

Villa La Angostura: ambiente invernal y posibles nevadas

Villa La Angostura mantendrá condiciones similares a las de San Martín de los Andes, con abundante nubosidad, precipitaciones intermitentes y temperaturas bajas.

La jornada se presentará con valores entre los 2°C y los 7°C, mientras que las nevadas podrían registrarse en sectores elevados y en los alrededores de la ciudad. Quienes deban circular por la Ruta de los Siete Lagos deberán consultar el estado actualizado de los caminos antes de viajar.

Qué dice el SMN para el resto de la provincia

El panorama general para este miércoles muestra una marcada diferencia entre la cordillera y el este neuquino. Mientras las localidades cordilleranas continuarán con lluvias y nieve, el Alto Valle y la Confluencia tendrán tiempo más estable, aunque con viento moderado a fuerte durante la tarde. Las bajas temperaturas seguirán dominando las primeras horas del día en toda la provincia.