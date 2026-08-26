La llegada de los últimos días de agosto vuelve a poner en escena a la Tormenta de Santa Rosa, uno de los fenómenos meteorológicos más conocidos y esperados en la Argentina.

Cada año, según pudo corroborar la Agencia Noticias Argentinas, la cercanía del 30 de agosto genera la misma pregunta: ¿Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa en 2026?

La Tormenta de Santa Rosa no se produce todos los años y este es uno de los principales puntos que aclara siempre el Servicio Meteorológico Nacional

La respuesta de la meteorología es que no existe un día exacto en el que necesariamente deba producirse una tormenta. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) considera como período de referencia los días comprendidos entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre.

¿Cuándo llega la Tormenta de Santa Rosa 2026?

En 2026, la ventana tradicional ya comenzó y se extiende hasta los primeros días de septiembre. Los pronósticos actuales muestran que el tramo comprendido entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto será especialmente observado por la posibilidad de cambios en las condiciones meteorológicas en distintas zonas del país.

Sin embargo, los especialistas remarcan que no se puede hablar de una fecha fija. Una tormenta que ocurra algunos días antes o después del 30 de agosto también suele ser considerada popularmente como la de Santa Rosa.

¿Por qué es tan conocida?

La tradición está relacionada con Santa Rosa de Lima, cuya festividad se celebra cada 30 de agosto. La leyenda cuenta que Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa, habría provocado mediante sus plegarias una fuerte tormenta que impidió el desembarco de piratas en Lima.

Con el paso del tiempo, esa historia religiosa quedó asociada en Argentina y otros países de la región con las tormentas que suelen producirse durante el final del invierno, cerca de la fecha de la santa.

¿La Tormenta de Santa Rosa ocurre todos los años?

La Tormenta de Santa Rosa no se produce todos los años y este es uno de los principales puntos que aclara siempre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los especialistas remarcan que no se puede hablar de una fecha fija.

Un análisis de los registros del Observatorio Central Buenos Aires muestra que, entre 1906 y 2024, se registraron tormentas dentro de la ventana comprendida entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre en una parte de los años, pero no en todos. El organismo explica además que el fenómeno no necesariamente tiene que ser extraordinario ni más intenso que cualquier otra tormenta del año.

De esta manera, la Tormenta de Santa Rosa no es un fenómeno meteorológico puntual, sino una denominación popular para las tormentas que pueden desarrollarse alrededor de esta época del año.

¿Por qué aumentan las tormentas a fines de agosto?

La explicación está relacionada con el cambio estacional. A medida que se acerca la primavera, aumenta progresivamente la energía solar disponible y comienzan a ingresar masas de aire más cálidas y húmedas desde el norte. Al mismo tiempo, todavía persisten masas de aire frío asociadas al invierno.

El encuentro entre estas masas de aire, junto con perturbaciones atmosféricas, puede generar condiciones favorables para el desarrollo de tormentas.

Por eso, aunque la famosa tormenta no tenga una cita obligatoria con el calendario, el final de agosto y el comienzo de septiembre constituyen un período en el que comienzan a darse condiciones más propicias para la actividad de tormentas.