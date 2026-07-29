El miércoles 29 de julio estará atravesado por condiciones típicamente invernales en la provincia de Neuquén. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el avance de un sistema frontal provocará fuertes vientos en amplias zonas del territorio y nevadas de variada intensidad en la región cordillerana. Las temperaturas continuarán bajas durante la mañana, mientras que en algunos sectores se registrarán ráfagas que podrían complicar la circulación en rutas y caminos de montaña.

Neuquén capital: viento durante el día y marcado descenso térmico

La capital provincial tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado y períodos de mayor estabilidad durante la tarde. Sin embargo, el viento será uno de los protagonistas, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

La temperatura máxima rondará los 14°C, mientras que hacia la noche el ingreso de aire frío provocará un descenso importante de la temperatura, con mínimas cercanas a los -4°C durante las primeras horas del jueves.

Zapala: ráfagas intensas en el centro de la provincia

En Zapala se espera una jornada ventosa, con circulación predominante del sector norte y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. El cielo se mantendrá variable y el ambiente será frío durante gran parte del día.

Las condiciones obligan a extremar precauciones en rutas de la zona centro, especialmente para vehículos de gran porte.

Chos Malal: viento fuerte y ambiente invernal

El norte neuquino también quedará bajo la influencia del sistema frontal. En Chos Malal se prevén vientos persistentes del oeste con velocidades moderadas a fuertes y ráfagas cercanas a los 90 km/h.

Las temperaturas seguirán bajas y el cielo presentará abundante nubosidad durante distintos momentos de la jornada.

San Martín de los Andes: nevadas y condiciones adversas

La cordillera sur será una de las zonas más afectadas por el fenómeno. El SMN mantiene alerta amarilla por nevadas para San Martín de los Andes, donde se esperan acumulaciones significativas de nieve, especialmente en sectores elevados.

Las precipitaciones podrían dejar entre 10 y 30 centímetros en áreas de alta montaña, mientras que en zonas más bajas se prevén acumulados menores y períodos de inestabilidad.

Villa La Angostura: nueva nevada en plena temporada invernal

Villa La Angostura tendrá una jornada fría y con precipitaciones níveas intermitentes. El alerta vigente contempla acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros en sectores urbanos y valores superiores en áreas cordilleranas.

Las condiciones podrían generar reducción de visibilidad y presencia de hielo sobre calzadas, por lo que se recomienda consultar el estado de rutas antes de emprender viajes.

Alertas vigentes para este miércoles

El SMN mantiene alertas amarillas por viento para amplias zonas del centro, norte y oeste de Neuquén, mientras que la región de Los Lagos continúa bajo advertencia por nevadas. Los fenómenos podrían provocar complicaciones en el tránsito, especialmente en rutas cordilleranas y pasos internacionales.