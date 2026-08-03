Las rutas neuquinas volvieron a mostrar un fuerte nivel de congestión este fin de semana debido a la gran cantidad de camiones que esperan poder cruzar hacia Chile. De acuerdo con datos oficiales, alrededor de mil vehículos de carga permanecían detenidos en distintos puntos de la provincia.

En Zapala, paso a Pino Hachado, más de 350 camiones esperaban poder cruzar, algunas personas estaban incluso con sus familias a la espera de que abra el paso en medio del temporal.

Las autoridades indicaron que el panorama responde a la acumulación de camiones que intentan completar el cruce fronterizo y a las restricciones operativas vigentes en los pasos cordilleranos.

El escenario provocó complicaciones tanto para el transporte de cargas como para la circulación general en los corredores internacionales de Neuquén, que durante el fin de semana registraron un marcado nivel de saturación.

En total se contaron más de 880 camiones, más los que aún están en las rutas por llegar a los distintos puntos de límite con Chile. En Cutral Co hay 344 camiones, en Zapala más de 350, en la Zona Franca 80, en Fortabat 124, 90 en las zonas de Trannack y Houssay y 240 en camino a Las Lajas.

Pino Hachado abierto pero el Cristo Redentor cerrado

Aunque Pino Hachado quedó habilitado desde las 11 de este lunes, se espera que el colapso vaya normalizándose de a poco, ya que el paso Cristo Redentor continúa cerrado hace 20 días.

Este continuará cerrado, hasta nuevo aviso, el Paso fronterizo Cristo Redentor por las malas condiciones climáticas que azotan la zona desde hace días, por lo cual gran parte del tránsito se está desviando hacia Neuquén.

Se espera que este lunes crucen alrededor de 150 unidades de Las Lajas hacia Chile, mientras que se aguarda la llegada de más camiones desde Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul. Desde la localidad reciben nuevas unidades a medida que logran liberar otras.