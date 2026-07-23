Millonaria inversión en seguridad: el eje del plan estratégico que presentó Rolando Figueroa

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa realizó un repaso de las políticas públicas que se están llevando adelante en la provincia durante un encuentro en el Círculo Policial de Neuquén.

Detalló los avances de la gestión y las perspectivas que tiene la Provincia hacia el año 2030, con una fuerte impronta en la inversión en obra pública, educación y los indicadores económicos. También priorizó la protección ciudadana y el ordenamiento del Estado.

El Gobernador destacó el impacto de la actividad productiva en Vaca Muerta y señaló que, si la provincia realiza las inversiones necesarias para el desarrollo del gas y el petróleo, en los próximos años se duplicarán los ingresos por regalías.

En ese contexto aseguró que desde el Ejecutivo se están “realizando las inversiones que hay que hacer, pero su a su vez planificamos que cada una de las acciones vaya impactando favorablemente en el metro cuadrado de cada uno”. “Ese es el metro cuadrado que verdaderamente termina impactando: cuando mandamos a nuestro hijo a la escuela pública, cuando nos atendemos en un hospital público, cuando vamos a una comisaría, o cuando en vez de ir por tierra vamos por asfalto y hay gas donde antes no había”, manifestó.

Puso énfasis en materia de seguridad y destacó la importante inversión destinada a recomponer el equipamiento de la fuerza provincial, que incluyó la incorporación de 350 móviles, de los cuales 240 son blindados, y adelantó que ya se están adquiriendo otros 359 patrulleros. Detalló, además, la compra de chalecos para cada efectivo y una partida de $5.580 millones en dispositivos de baja letalidad, incluyendo la capacitación de 60 policías para el uso de armas de baja letalidad.

En cuanto a la infraestructura de seguridad, el mandatario apuntó que el objetivo es mejorar la infraestructura de todas las comisarías de la provincia teniendo en cuenta aspectos esenciales como la calefacción y los sanitarios. También ratificó la ejecución de 670 nuevas plazas carcelarias, que abarcan un total de 31.000 metros cuadrados, para aliviar la sobrepoblación en las dependencias policiales. Al respecto, mencionó la reciente finalización de la Unidad 11 de máxima seguridad y el avance en otras 45 obras del sector.

Respecto al rumbo económico y social, sostuvo que los “datos matan relato” y expuso que las estadísticas revelan una caída del 64% en la desocupación y una reducción del 45% de la pobreza en los últimos dos años. A su vez, el empleo privado creció un 7,1% entre 2023 y 2025, generando 9.501 nuevos puestos de trabajo y la radicación de 186 nuevas empresas. Los índices reflejan también que la provincia se consolidó en el primer puesto nacional en ventas de supermercados.

Figueroa atribuyó estas mejoras al ordenamiento de las cuentas públicas y el uso eficiente de los recursos públicos. En este sentido, destacó las medidas que se llevaron adelante desde la gestión provincial como la eliminación de las jubilaciones de privilegio para la planta política, sector que además experimentó una reducción del 87%. Repasó también la exhaustiva auditoría sobre los planes sociales, que permitió pasar de 30.000 asignaciones irregulares a 5.400 genuinas.

El Gobernador enumeró avances en otras áreas prioritarias de la gestión. En educación, ponderó el programa de becas que asiste a más de 20.000 estudiantes y la construcción de 100.000 metros cuadrados de edificios escolares para erradicar definitivamente las aulas tráiler.

En infraestructura vial, detalló que se pavimentarán y repavimentarán más de 1.000 kilómetros de rutas provinciales. Además, resaltó la implementación del plan Neuquén Habita, con créditos hipotecarios directos de hasta $150 millones, y el avance sostenido de obras esenciales de electricidad, cloacas y redes de gas en todo el territorio provincial.

Otro aspecto que destacó fue el saneamiento de las cuentas públicas y remarcó el proceso de desendeudamiento alcanzado por la provincia. El mandatario recordó que al asumir la gestión se encontró con un pasivo consolidado de 1.263 millones de dólares -de los cuales más del 50% correspondía a gastos corrientes-, lo que representaba el 83% de los ingresos anuales neuquinos. Al repasar los avances, precisó que a junio de 2026 ya se cancelaron 707 millones de dólares, equivalentes al 44% del stock total heredado, reduciendo la incidencia de la deuda al 16% de los recursos anuales. “Imagínense si no hubiéramos tenido esa deuda, las cosas que podríamos haber hecho también”, reflexionó y proyectó la cancelación casi total del pasivo heredado para el año 2030.

En el encuentro participaron el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el secretario de Seguridad, Pablo Conforte; el secretario de Enlace Institucional, Osvaldo Llancafilo; y la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone. También asistieron autoridades la Policía provincial, el Circulo Policial de Neuquén, legisladores y público en general.





