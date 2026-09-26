La mortandad de abejas detectada en una franja sobre la costa del río Negro, en inmediaciones de Mainqué, abrió una preocupación que va más allá de las colmenas afectadas. Guillermo Grosvald, socio gerente de la Cooperativa Apícola del Comahue, pidió esperar los resultados de la investigación para determinar qué provocó la muerte de los ejemplares y advirtió sobre el posible impacto en la relación entre apicultores y fruticultores del Alto Valle.

“Es un hecho raro en nuestra zona y, en esta época, mucho más raro”, sostuvo Grosvald en diálogo con Entretiempo por AM550. El referente apícola explicó que durante el período de polinización los productores frutícolas conocen la importancia de preservar las abejas y mantienen una relación de colaboración con quienes llevan sus colmenas a las chacras.

Grosvald reconoció que los agroquímicos aparecen entre las posibles causas, pero remarcó que todavía falta determinar qué ocurrió.

La situación adquiere mayor relevancia por la dimensión de la actividad. Según explicó, Río Negro y Neuquén reúnen unas 70.000 colmenas declaradas, mientras que durante estos meses ingresan alrededor de 100.000 colmenas provenientes de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe.

“Vienen a cubrir un bache muy importante de la polinización”, señaló. Por eso, Grosvald planteó que cualquier deterioro en el vínculo entre ambas actividades puede tener consecuencias sobre una etapa fundamental para la producción frutícola de la región.

Grosvald pidió determinar qué provocó la mortandad

El dirigente apícola expresó su preocupación por las conclusiones apresuradas. Grosvald reconoció que los agroquímicos aparecen entre las posibles causas, pero remarcó que todavía falta determinar qué ocurrió.

“Seguramente fueron agroquímicos, pero que se investigue bien qué ocurrió y por qué ocurrió”, afirmó. A la vez, aclaró que no busca descartar esa hipótesis, sino evitar que una acusación prematura termine generando enfrentamientos entre productores.

El análisis está en manos de organismos oficiales. Según explicó Grosvald, intervienen especialistas del Gobierno nacional, a través del SENASA, y posteriormente autoridades del Gobierno de la provincia de Río Negro, que deberán establecer el origen de la mortandad.

Hasta ahora, la situación se concentra en una franja ubicada sobre la costa del río Negro. El referente de la Cooperativa Apícola del Comahue indicó que no recibieron denuncias de otros apicultores por episodios similares en otras zonas del Alto Valle.

En el sector afectado se detectaron al menos 440 colmenas pertenecientes a dos productores, mientras continúa el relevamiento para determinar el alcance total de la mortandad. La estimación difundida en la zona indica que la cantidad de abejas muertas podría rondar los 9 millones de ejemplares, aunque la cifra surge del cálculo de población por colmena y no de un conteo individual.

Grosvald también puso el episodio en perspectiva. Explicó que todos los años se registra algún nivel de mortalidad y señaló que, según cifras oficiales que mencionó durante la entrevista, en la Patagonia muere alrededor del 20% de las colmenas cada año.

El cambio climático aparece, según su explicación, como uno de los factores de fondo. Las modificaciones en las condiciones ambientales pueden alterar la fisiología y el comportamiento de las abejas y también favorecer cambios en las plagas que las afectan.

“Son 400 colmenas y hay una población importante”, planteó Grosvald. A nivel del Alto Valle, estimó que actualmente existen casi 180.000 colmenas, lo que permite dimensionar el peso que tiene la actividad en la producción regional.

La polinización une a las colmenas con las chacras

La relación entre apicultores y fruticultores ocupa un lugar central en la explicación de Grosvald. El dirigente remarcó que la producción de fruta depende en buena medida del trabajo de los polinizadores.

“La polinización da frutos de calidad y en cantidad”, explicó. Sin la intervención de los polinizadores, agregó, “el fruto es poco y malo”.

Esa necesidad compartida genera acuerdos entre quienes producen fruta y quienes manejan colmenas. Grosvald contó que los productores frutícolas suelen avisar con anticipación cuando deben realizar tratamientos en las chacras.

“Te dice: ‘Bueno, mirá, yo mañana, si el tiempo está bueno, voy a curar’”, relató. A partir de ese aviso, los apicultores realizan movimientos y manejos para proteger las abejas mientras el productor trabaja.

El sistema también permite que los productores puedan realizar las tareas necesarias sin afectar las colmenas. “Así vamos trabajando”, resumió Grosvald, quien definió el vínculo como “una relación muy armónica y muy virtuosa entre apicultores y agricultores”.

Por eso, consideró que la mortandad registrada en la zona de Mainqué debe investigarse con precisión. “Ahí pasó algo, sin duda”, sostuvo, pero insistió en que todavía debe determinarse cuál fue la causa.

El sector ya trabaja en la presentación de la denuncia correspondiente y espera que el relevamiento permita establecer el origen del episodio. Grosvald resumió la preocupación en tres objetivos concretos: “Que esto se aclare, que no se extienda, que no se repita”.

La definición será especialmente relevante en una región donde la actividad apícola y la fruticultura se encuentran durante cada temporada de floración. Con miles de colmenas movilizadas hacia las chacras del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, la investigación deberá determinar qué ocurrió en la zona afectada y si existe algún riesgo de que el episodio vuelva a repetirse.

La entrevista completa: