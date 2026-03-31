Este 1 de abril, más de 120 motociclistas partirán desde Roca hacia Zapala en una caravana que busca rendir homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas. La iniciativa, organizada por Rosa Huenchupán y su marido, moto viajeros independientes, tendrá como punto de partida el monumento a Malvinas ubicado en San Juan y Rodhe, a las 9 de la mañana.

La caravana recorrerá distintos puntos de la región hasta llegar a Zapala, donde se realizará la tradicional vigilia malvinera frente a la plaza central. El itinerario incluye paradas en Neuquén, Arroyito y el mural de los parches en Cutral Co, antes de arribar a destino alrededor de las 16 o 17 horas. A las 21 comenzará la vigilia y al día siguiente los moto viajeros participarán del acto protocolar organizado por la municipalidad.

“Es la primera vez que hacemos esta caravana. Queremos que sea una fecha para conmemorar y mantener viva la memoria de los caídos”, señaló Huenchupán.

El lema de la actividad es claro: salir a la ruta para rendir homenaje a los héroes de Malvinas. “No miramos las cilindradas, hay motos de 110 cc y 250 cc, lo importante es que estén en regla y en condiciones”, explicó Huenchupán en Radio Kaos, quien se define como “copiloto y mochilera” en cada viaje. La pareja lleva cinco años recorriendo distintos destinos en moto, como Bariloche y San Luis, y ahora impulsa por primera vez esta caravana conmemorativa.

La convocatoria trascendió las fronteras provinciales y contará con la participación de motociclistas provenientes de Miramar, San Luis y Comodoro Rivadavia. El operativo de seguridad incluye el acompañamiento de Tránsito de la Municipalidad de Roca hasta la Ruta 22 y Damas Patricias, y luego la escolta de la Policía de Neuquén desde el puente que une Río Negro con Neuquén”.

La actividad se inscribe en un calendario de homenajes que cada año suma más adhesiones en distintas localidades patagónicas.