Motoniveladoras y excavadoras: Neuquén sale a reforzar sus rutas y licita 11 nuevos equipos viales

Como parte de la política de fortalecimiento de las empresas públicas que lleva adelante el Gobierno de Neuquén, se encuentra en marcha el proceso licitatorio para adquirir nuevos equipos viales para la Dirección Provincial de Vialidad.

Mediante la licitación, publicada el pasado 8 de septiembre en el Boletín Oficial, el organismo dependiente del Ministerio de Infraestructura incorporará maquinaria pesada y camiones que serán destinados al mantenimiento vial.

Esta nueva convocatoria se suma a las sucesivas acciones de reequipamiento que el Ejecutivo provincial viene realizando desde el inicio de la actual gestión de gobierno, con el propósito de consolidar una infraestructura vial de calidad para todos los neuquinos.

Parte de un plan

Mediante una administración eficiente de los recursos, la Provincia ya invirtió durante esta gestión más de $4.760 millones en equipamiento para el organismo vial.

Sobre ese total, más de $3.000 millones permitieron a incrementar la flota pesada con la incorporación de 8 motoniveladoras, 4 cargadoras, una pala y una retroexcavadora cero kilómetro, que fueron distribuidas a nivel territorial.

Además, se adquirieron vehículos operativos. Mediante una inversión de $1.766.800.000 de en reequipamiento logístico de unidades de transporte; específicamente, 5 camiones pesados e insumos complementarios.

Sobre la nueva licitación

El pliego técnico de la convocatoria en curso comprende un total de 11 nuevas unidades para la Dirección de Conservación del organismo. El detalle es el siguiente:

5 motoniveladoras articuladas: 3 unidades con configuración de tracción 6x4 (peso de 18.366 kg) y 2 unidades con tracción 6x6 (peso de 18 toneladas).



2 excavadoras hidráulicas: Tipo sobre oruga con motores de 173 Hp y baldes de 1.25 M³.



1 cargador frontal: Equipado con motor turbo diésel y capacidad de balde de 2.10 M³.



1 retroexcavadora: Con tracción 4x4 y potencia neta de 90 Hp.



1 camión volcador: Capacidad de caja de 8 M³ para el movimiento de áridos.



1 camión tractor: Unidad pesada con tracción 6x4 y dotada con carretón semirremolque para garantizar el traslado logístico de las máquinas.





La realización de licitaciones periódicas como ésta permite el mantenimiento rutinario de las rutas, una función estratégica de Vialidad, que contribuye a mejorar la seguridad, resguarda la transitabilidad y prolonga la vida útil de los caminos.

Además, la red vial neuquina está en plena expansión: a través del Plan Vial que puso en marcha el gobernador Figueroa se intervienen 2.050 kilómetros de rutas en todo el territorio.

Mediante obras de pavimentación y repavimentación -inauguradas, ejecutadas o proyectadas- se busca mejorar la accesibilidad e integrar las regiones de la provincia.





