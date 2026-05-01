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Cobertura especial

Tardes de Primera transmitirá en vivo desde la Fiesta del Chef Patagónico

Tardes de Primera hará una cobertura especial este sábado 2 de mayo de 13 a 15 desde la 20° edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico. Entrevistas, actividades y toda la información de uno de los eventos gastronómicos más convocantes.

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Viernes, 01 de mayo de 2026 a las 19:48
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Huguex Cabrera participa de una nueva edición de la Fiesta del Chef Patagónico en Villa Pehuenia.

El programa Tardes de Primera, conducido y producido por Huguex Cabrera, tendrá una emisión especial este sábado 2 de mayo entre las 13 y las 15 con cobertura en vivo desde la 20° edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, que se desarrolla desde el viernes 1 al domingo 3 de mayo en Villa Pehuenia.

La transmisión buscará acercar a la audiencia toda la actividad del evento gastronómico, considerado uno de los más importantes de la Patagonia. Habrá entrevistas, recorridos, propuestas culinarias y cobertura de las principales actividades que se desarrollan durante el festival.

La Fiesta Nacional del Chef Patagónico reúne cada año a destacados cocineros, productores regionales, emprendedores y turistas de distintos puntos del país, con una agenda centrada en la gastronomía regional, los productos locales y el turismo.

Una cobertura especial desde uno de los eventos gastronómicos más importantes del sur

El especial de Tardes de Primera se emitirá este sábado en un horario excepcional y pondrá el foco en el movimiento que genera la fiesta en Villa Pehuenia.

El programa recorrerá distintos espacios del predio y mostrará parte de la experiencia que viven quienes participan de la celebración, desde clases magistrales y degustaciones hasta espectáculos y actividades culturales.

Además de la cobertura, la transmisión buscará mostrar el impacto turístico y económico que tiene el evento para la región.

La Fiesta Nacional del Chef Patagónico cumple 20 ediciones

La edición 2026 marca el 20° aniversario de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, un evento que con el paso de los años se consolidó como una referencia gastronómica de la Patagonia.

La celebración reúne a chefs reconocidos, productores de alimentos regionales y emprendimientos vinculados a la cocina local. Uno de los ejes centrales del encuentro es la promoción de ingredientes típicos del sur argentino y la identidad culinaria patagónica.

Durante tres jornadas, miles de visitantes llegan a Villa Pehuenia para participar de actividades gastronómicas y turísticas.

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