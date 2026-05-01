El gobernador Rolando Figueroa participó de una nueva jornada de la 20º Fiesta Nacional del Chef Patagónico en Villa Pehuenia, uno de los eventos más convocantes del calendario turístico de la provincia. Durante la tarde, el mandatario acompañó la entrega de distinciones a referentes vinculados a la producción y la cocina regional.

Cerca de las 19.15 en el auditorio del predio se reconoció al Sommelier de Territorio Sergio Landoni como embajador del vino y a la cocinera zapalina Graciela Caffa Lucero como embajadora de la gastronomía neuquina, en un acto encabezado por autoridades del área turística provincial.

El evento reunió a autoridades y referentes del sector

La entrega de reconocimientos estuvo a cargo de Sergio Sciacchitano, subsecretario de Turismo; Gustavo Fernández Capiet, presidente de Neuquentur; y Silvana Cerda, gerenta general del organismo.

El acto formó parte de la agenda oficial de la fiesta, que combina clases magistrales, propuestas culinarias y espectáculos en vivo. La iniciativa busca fortalecer la identidad gastronómica de la región y posicionarla como atractivo turístico a nivel nacional e internacional.

La convocatoria turística marcó el pulso del fin de semana

La edición 2026 se desarrolla con un nivel de ocupación cercano al máximo en Villa Pehuenia y alrededores. La previa ya había mostrado ese escenario, con una fuerte convocatoria en el muelle turístico donde se prepararon más de 150 truchas a la tabla frente al lago.

Durante las tres jornadas, cocineros de toda la Patagonia presentan platos con productos regionales, mientras que el público recorre espacios de degustación, formación y entretenimiento.

El festival continúa hasta el domingo con una agenda cargada de actividades y se consolida como uno de los motores turísticos del norte neuquino, con impacto directo en la economía local y en la proyección de la gastronomía patagónica.