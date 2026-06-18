El barrio Terrazas continúa transformándose y ahora sumó una obra clave. El municipio tiene avanzada la pavimentación de casi 300 metros de la calle Pilmaiquén, que vinculará el sector con la avenida Soldi y facilitará la circulación hacia el oeste y el centro de la ciudad.

La obra se encuentra en su etapa final y será concluida la semana próxima, un mes antes del plazo previsto, en el marco del plan de obra pública municipal más importante de la Argentina.

El intendente Mariano Gaido destacó que la intervención beneficiará tanto a los vecinos del barrio como a quienes transitan por la zona. Así, indicó que “es un nuevo acceso en el barrio Terrazas, que no solamente le va a brindar un servicio fundamental en el ingreso de este barrio tan importante en la ciudad, sino también a la avenida Soldi”.

Inauguración de la avenida Soldi

Además, anunció que la avenida Soldi será inaugurada la próxima semana y remarcó que “la obra fue ejecutada con fondos neuquinos, a partir del superávit, que es ejemplo en el país, esto es tener las cuentas ordenadas”.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que la pavimentación se extiende entre Cabellera del Frío y Soldi. “Son casi 300 metros, que nos va a brindar una nueva salida hacia el oeste o hacia el centro de la ciudad”, indicó.

Nicola detalló que la intervención incluyó la ejecución de pluviales, movimiento de suelo, protección de barda, guardarraíles y veredas.

El funcionario también destacó que “estamos terminando esta obra entre 30 días antes de lo que estaba previsto”. “Esto es la eficiencia que llevan adelante las empresas neuquinas”, puntualizó.