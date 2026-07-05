Mucho sol, mañanas heladas y el aire polar que no afloja: así estará el clima este domingo en la provincia de Neuquén

El domingo 5 de julio llegará con condiciones típicas del invierno neuquino. El tiempo se presentará estable, con cielo entre despejado y parcialmente nublado en buena parte de la provincia, ambiente frío durante la mañana y una lenta recuperación de las temperaturas por la tarde. Las heladas volverán a ser protagonistas, especialmente en el centro y norte neuquino, mientras que en la cordillera persistirá el frío intenso.

En términos generales, el domingo ofrecerá una pausa en la inestabilidad que afectó distintos sectores de la Patagonia durante los últimos días. El denominador común será el frío polar, con heladas generalizadas al amanecer y condiciones ideales para quienes planeen actividades al aire libre durante la tarde.

Neuquén capital: una mañana bajo cero y tarde agradable para la época

La capital provincial tendrá un inicio de jornada muy frío, con temperaturas cercanas a los 0°C y heladas durante las primeras horas. Con el correr del día se espera una máxima en torno a los 9°C o 10°C, bajo cielo mayormente despejado y sin lluvias. El viento será leve a moderado del sector oeste y sudoeste durante la tarde.

Zapala: frío seco y amplitud térmica moderada

En la zona centro de la provincia, el domingo se presentará con temperaturas bajo cero durante la mañana y condiciones estables. Se espera una tarde fresca, con cielo parcialmente nublado y escasa circulación de viento. Las heladas continuarán siendo intensas al amanecer.

Chos Malal: el norte neuquino sigue bajo influencia del aire frío

La localidad del norte provincial registrará otra mañana muy fría, con mínimas por debajo de los 0°C. El cielo se mantendrá con nubosidad variable y sin precipitaciones previstas. Durante la tarde las temperaturas mostrarán una leve mejora, aunque el ambiente seguirá invernal.

San Martín de los Andes: domingo frío en la cordillera

La ciudad cordillerana tendrá una jornada típicamente invernal. Se esperan temperaturas bajas durante todo el día, con heladas matinales y cielo parcialmente nublado. No se prevén fenómenos significativos, aunque el frío seguirá siendo intenso en sectores de montaña.

Villa La Angostura: estabilidad y bajas temperaturas

En Villa La Angostura continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y ambiente frío desde la madrugada. Las mínimas se mantendrán cerca o por debajo de los 0°C, mientras que las máximas serán moderadas para la época. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja.