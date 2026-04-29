Un caso que sacude al Valle Medio quedó en manos de la Justicia: dos médicos fueron imputados por el presunto homicidio culposo de una mujer de 86 años, cuya muerte estaría vinculada, según la acusación, a fallas en la atención dentro de un sanatorio privado de Choele Choel.

El hecho se remonta al 24 y 25 de agosto de 2025, cuando la mujer ingresó a la guardia con dolor abdominal y problemas respiratorios. Un cuadro delicado que, de acuerdo a la fiscalía, requería una evaluación integral urgente y acorde a los estándares médicos.

Pero ahí es donde empieza el problema. “La médica habría omitido realizar una adecuada valoración clínica, prescindiendo de estudios básicos, desatendiendo signos de alarma y sin brindar un diagnóstico certero”, detalló la fiscal del caso al formular los cargos.

La lupa también apunta a otro profesional. “El especialista en cardiología se negó en al menos dos oportunidades a intervenir y evaluarla”, agregaron desde el Ministerio Público Fiscal, marcando una cadena de decisiones, o falta de ellas, que terminó de la peor manera.

Según la acusación, ambos profesionales no cumplieron con los estándares mínimos de su profesión. “Omitieron brindar la asistencia médica necesaria y no cumplieron con la lex artis” (reglas técnicas y buenas prácticas aceptadas universalmente que un profesional), señalaron, al tiempo que vincularon directamente esas omisiones con el desenlace fatal.

El cuadro de la paciente se agravó sin diagnóstico claro ni tratamiento adecuado, hasta derivar en un paro cardiorrespiratorio. Para la fiscalía, existe un nexo directo entre la falta de intervención y la muerte, lo que sostiene la imputación por homicidio culposo en carácter de coautores.

La causa se apoya en un paquete de pruebas que incluye la denuncia de la hija de la víctima, historia clínica, informes policiales, testimonios del personal del sanatorio y la intervención del Cuerpo de Investigación Forense. Del otro lado, la defensa no se cruzó en esta etapa, pero avisó que tiene otra versión de los hechos y que presentará su propia teoría del caso. La pelea judicial recién arranca.

Por ahora, el juez de Garantías dio por formulados los cargos, fijó cuatro meses de investigación y ordenó medidas cautelares básicas.